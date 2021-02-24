Экономика

14:15 24.02.2021

Первая фаза строительства всесезонного курорта в Славском начнется весной 2022 года

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Первая фаза строительства всесезонного курорта в Славском начнется весной 2022 года

Первая фаза строительства всесезонного курорта в пгт Славское (Львовская обл.) начнется в 2022 году, сообщил первый вице-президент холдинга OKKO Group Василий Даниляк.

"Первую фазу мы надеемся начать в строительстве уже в следующем году, весной. Это будет ориентировочно 20 км трасс с базовой жилой инфраструктурой", – рассказал Даниляк в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура" в среду.

По его словам, окупаемость инфраструктуры горнолыжных курортов в Украине занимает вдвое дольше, чем в европейских странах, поэтому важно развивать курорты и в летний период.

Как сообщалось, комплекс будет включать до 65 км горнолыжных трасс. Общий срок реализации проекта составляет три-пять лет, объем инвестиций – до $500 млн.

Теги: #курорт #славское
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