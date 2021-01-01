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17:09 01.01.2021

На горнолыжном курорте Славское остановился подъемник, спасатели сняли с него 74 человек

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На горнолыжном курорте Славское остановился подъемник, спасатели сняли с него 74 человек

74 человека, в том числе 13 детей и 3 беременные женщины, застряли на остановившемся кресельном подъемнике в пгт Славское Сколевского района Львовской области в пятницу и были сняты спасателями в течение двух с половиной часов после аварии.

"1 января в 13:35 в ГСЧС поступила информация, что в пгт Славское в результате выхода из строя трансформаторной подстанции, произошла остановка кресельного подъемника (канатная дорога)… По состоянию на 14:20 горно-спасательными подразделениями ГСЧС начаты работы по снятию туристов с кресельного подъемника. Всего на подъемнике находилось 74 человека", - сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Работы были завершены по состоянию на 16:05. Температура воздуха составляла 1 градус тепла.

От ГСЧС привлекались 16 человек личного состава и 2 единицы техники. Дополнительно были направлены 11 человек личного состава и 2 единицы техники 2-го специального центра быстрого реагирования (г.Дрогобыч).

Теги: #подъемник #гсчс #славское
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