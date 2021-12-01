"Укрзализныця" на период зимних праздников назначает "Интерсити+" из Киева в Славское

АО "Укрзализныця" (УЗ) на период с 24 по 30 декабря 2021 года, а также 2, 6 и 8 января 2022 года назначает курсирование поезда "Интерсити+" "Лыжный экспресс" сообщением Киев - Славское.

Как сообщила пресс-служба компании в среду, поезд №745/746 Киев - Славское будет отправляться из Киева в 06:02, прибывать в конечный пункт в 13:54.

Обратно из Славского поезд будет отправляться в 16:20, прибывать в Киев в 23:50.

По пути следования к горнолыжному курорту поезд будет останавливаться на станциях Святошин, Коростень, Львов, Стрый и Сколе.

На маршруте будет курсировать скоростной поезд Hyundai Rotem.