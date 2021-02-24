Эксперты Киевской школы экономики (KSE) прогнозируют рост ВВП Украины на 2,2% в следующие пять лет за счет увеличения спроса на материалы строительства и рабочую силу, сообщается на официальной странице Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в Facebook.

Результаты исследования краткосрочного и длительного воздействия "Большого строительства" на экономику Украины KSE представило на президентском форуме "Украина 30. Инфраструктура".

Эксперты KSE проанализировали влияние инвестиций государства в восстановление дорожной инфраструктуры в период рецессии 2020 года.

Согласно материалам KSE, инвестировать в дороги в Украине сейчас - стратегически правильное решение, однако существенные эффекты будут более ощутимыми через 5-10 лет. В долгосрочной перспективе также расширятся возможности для автотранспорта, повысится его производительность: все вместе приведет к кумулятивному увеличению ВВП в последующие пять лет на 4,4%.

Положительными долгосрочными эффектами от дорожного строительства экономисты считают увеличение публичного капитала транспортной отрасли, сектора почтово-курьерских услуг, туризма, производительность в сфере транспорта, туризма, почтовых и курьерских перевозок: в частности, экономия на топливе и ремонтах, расширение возможностей бизнеса, эффект появления новых предприятий.

Эксперты KSE также отмечают, что потребность в инфраструктурных проектах подтверждается международным опытом, поскольку многие страны мира предоставляют значительное внимание инвестициям в дороги и достигают благодаря этому весомых социально-экономических эффектов.