Экономика

10:06 24.02.2021

"Большое строительство" увеличит ВВП Украины на 2,2% - KSE

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"Большое строительство" увеличит ВВП Украины на 2,2% - KSE

Эксперты Киевской школы экономики (KSE) прогнозируют рост ВВП Украины на 2,2% в следующие пять лет за счет увеличения спроса на материалы строительства и рабочую силу, сообщается на официальной странице Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в Facebook.
Результаты исследования краткосрочного и длительного воздействия "Большого строительства"  на экономику Украины KSE представило на президентском форуме "Украина 30. Инфраструктура".
Эксперты KSE проанализировали влияние инвестиций государства в восстановление дорожной инфраструктуры в период рецессии 2020 года.  
Согласно материалам KSE, инвестировать в дороги в Украине сейчас - стратегически правильное решение, однако существенные эффекты будут более ощутимыми через 5-10 лет. В долгосрочной перспективе также расширятся возможности для автотранспорта, повысится его производительность: все вместе приведет к кумулятивному увеличению ВВП в последующие пять лет на 4,4%.
Положительными долгосрочными эффектами от дорожного строительства экономисты считают увеличение публичного капитала транспортной отрасли, сектора почтово-курьерских услуг, туризма, производительность в сфере транспорта, туризма, почтовых и курьерских перевозок: в частности, экономия на топливе и ремонтах, расширение возможностей бизнеса, эффект появления новых предприятий.
Эксперты KSE также отмечают, что потребность в инфраструктурных проектах подтверждается международным опытом, поскольку многие страны мира предоставляют значительное внимание инвестициям в дороги и достигают благодаря этому весомых социально-экономических эффектов.

Теги: #большое_строительство #прогноз #ввп #kse
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