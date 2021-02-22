Экономика

12:03 22.02.2021

Офис президента рассчитывает на запуск государственной авиакомпании в 2021 г.

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Офис президента рассчитывает на запуск государственной авиакомпании в 2021 г.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко выразил надежду, что работы по созданию государственного авиаперевозчика будут завершены в 2021 году.

"У нас есть амбициозная цель создания государственного авиаперевозчика. Мы надеемся, что сможем это доделать в этом году, и Украина получит понятного государственного национального авиаперевозчика, который сможет решать не только вопросы туризма, но и вопросы государства. Много кто из вас помнит, как это было весной, когда мы забирали наших граждан и сотрудничали с частными авиакомпаниями. Все это будет решать национальный большой авиаперевозчик, который, надеюсь, будет известен по всему миру", - сказал он в ходе форума "Украина 30. Инфраструктура" в понедельник.

Тимошенко также отметил, что для работы в этом направлении целями государства являются: отмена НДС на внутренние перевозки, формирование команды топ-менеджеров, разработка авиамаршрутов, формирование парка самолетов на условиях лизинга.

Ранее в интервью "Интерфакс-Украина" министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что в основе концепта государственной авиакомпании стоят самолеты государственного авиастроительного предприятия "Антонов".

Теги: #авиаперевозчик #опу
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