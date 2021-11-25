Инвестиции

11:33 25.11.2021

Зеленский: мы получили подтверждение экономической целесообразности создания национальной авиаперевозчика

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Зеленский: мы получили подтверждение экономической целесообразности создания национальной авиаперевозчика

Украина получила подтверждение экономической целесообразности создания национального авиаперевозчика от консультанта французской консалтинговой компании Aerogestion.

"Мы готовы инвестировать в воздушный флот, нагружать украинских производителей и привлекать мировых лидеров к объединенным проектам в авиастроении. У нас есть подтверждение экономической целесообразности этого проекта от наших французских консультантов, которое касается нашего национального авиаперевозчика", - сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума "Большое Строительство: Авиация. Туризм" в международном аэропорту "Борисполь" в четверг.

Он подчеркнул, что в Украине есть все возможности для серийного производства самолетов.

"Что касается нашего национального авиаперевозчика... было несколько рабочих названий. Сегодня это Ukrainian National Airlines - Украинские национальные авиалинии (UNA) - очень символически", - подчеркнул президент.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины 18 ноября приняла за основу законопроект №6298 с поправками в государственный бюджет на 2021 год о выделении 2,5 млрд грн для финансирования инфраструктурных проектов, в частности 500 млн грн на формирование уставного капитала национального авиаперевозчика.

Теги: #авиаперевозчик #зеленский
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