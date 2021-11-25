flydubai ожидает рост пассажиропотока и открытия новых направлений в Украине

Авиакомпания flydubai (ОАЭ) планирует возобновить ранее выполнявшиеся в Украину рейсы.

"Украина очень важный рынок для flydubai. В настоящее время мы выполняем рейсы в Киев и Одессу и с нетерпением ждем возобновления наших полетов по направлениям, которые ранее обслуживали, включая Харьков, в дополнение к новым направлениям на рынке", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" старший вице-президент flydubai по коммерческим операциям и электронной коммерции Джейхун Эфенди (Jeyhun Efendi).

Он также подчеркнул, что все объявления о новых маршрутах будут сделаны после того, как авиакомпания получит необходимые разрешения регулирующих органов.

"Соглашение об открытом небе, как показал опыт Дубая, способствует развитию свободной торговли, туризма и рынка в целом. Мы ожидаем, что подписание соглашения окажет положительное влияние на всех перевозчиков, работающих в стране, включая flydubai ", - отметил Джейхун Эфенди.

Он также заявил, что с момента запуска рейсов в 2011 году деятельность flydubai в Украине очень успешна.

"Мы наблюдаем ежегодный рост пассажиропотока между ОАЭ и Украиной на наших рейсах и уверены, что эта тенденция сохранится в будущем. За первую полугодие этого года количество пассажиров по этому направлению вернулось до уровня, предшествующего пандемии, и это число значительно увеличится во второй половине 2021 года", - прокомментировал старший вице-президент flydubai по коммерческим операциям и электронной коммерции.

Он также напомнил, что именно пассажиры из Киева стали первыми туристами, которые приземлились в Дубае после возобновления коммерческих полетов в международный аэропорт Дубая в июле 2020 года.

flydubai начала свою деятельность в июне 2009 года со штаб-квартирой в Дубае. География полетов авиакомпании охватывает более 95 направлений в 50 странах. Флот самолетов авиакомпании состоит из 55 самолетов Boeing 737, включая 34 самолетов Boeing 737-800 нового поколения, 18 самолетов Boeing 737 MAX 8 и три самолета Boeing 737 MAX 9.

Первый коммерческий рейс в Украину flydubai осуществила 16 сентября 2011 года.

По состоянию на ноябрь 2021 года flydubai выполняет рейсы в Киев дважды в день и до трех рейсов в неделю в Одессу.