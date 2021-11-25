Экономика

14:22 25.11.2021

Сеть национальной авиакомпании Украины до 2026г будет насчитывать 15 тыс. рейсов, флот - 20 самолетов - Aerogestion

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Сеть национальной авиакомпании Украины до 2026г будет насчитывать 15 тыс. рейсов, флот - 20 самолетов - Aerogestion

Общая сеть национального перевозчика Украины до 2026 года должна будет насчитывать 15 тыс. рейсов, его флот планируется расширить до 20 самолетов.

Соответствующую информацию предоставил старший консультант консалтинговой компании Aerogestion Патрис Фасье, которая разрабатывала концепт авиаперевозчика, в ходе брифинга на форуме "Большое строительство: авиация и туризм" в Киеве в четверг.

"В настоящее время флот (будущего национального авиаперевозчика – ИФ) пересматривается. Предполагается три типа самолетов, которые будут использоваться", - сказал он.

Фасье, в частности, уточнил, что в 2022 году во флоте компании планируется уже три-пять самолетов, в 2023-м - 11, до 2025-го - 17, в 2026-м - 20.

Говоря о финансировании, он сообщил, что на первый год работы, как ожидается, пойдет EUR96 млн, второй год - EUR50-60 млн. 

"Суммарное количество средств, которое будет инвестировано государством на национального авиаперевозчика, составляет 2,5 млрд грн. Относительно дополнительного финансирования и финансирования в партнерстве - это также изучается, изучаются разные механизмы", - прокомментировала советник министра инфраструктуры Александра Азархина. 

По словам Фасье, национальный авиаперевозчик будет иметь как лоукост-предложения, так и премиум. 

В связи с созданием национальной авиакомпании руководитель глобальных рынков Lufthansa Consulting Рональд Шульц посоветовал Украине избегать политического влияния на бизнес. 

"Моя точка зрения - не закрывайтесь, не сворачивайтесь в протекционизм, будьте эффективными, имейте хорошие бизнес-планы и никогда не теряйте шанс использовать новые возможности для авиаторов. Я думаю, что новые авиалинии добавит (Украине – ИФ) рост ВВП. Но старайтесь избегать политического влияния на коммерческую деятельность. Бизнес должен иметь право и свободу решать", - заявил он в ходе форума.

При этом Шульц подчеркнул, что украинские авиакомпании находятся в более сложном положении на рынке из-за существующей геополитической ситуации.

"Существуют также геополитические предосторожности. В Украине, к сожалению, нельзя использовать все воздушное пространство. Это создает для украинских авиаперевозчиков односторонние проблемы, в отличие от других авиаперевозчиков, которые могут прилетать напрямую в Киев", - отметил он.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что национальный авиаперевозчик уже получил рабочее название - Ukrainian National Airlines – "Украинские национальные авиалинии" (UNA).

Как сообщалось, Верховная Рада 18 ноября приняла за основу законопроект №6298 с поправками в государственный бюджет на 2021 год о выделении 2,5 млрд грн для финансирования инфраструктурных проектов, в частности 500 млн грн на формирование уставного капитала национального авиаперевозчика.

Теги: #авиаперевозчик #рейсы #aerogestion #флот
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