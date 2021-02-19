ПриватБанк требует отвода двух членов научно-консультативного совета от рассмотрения дела о выплате банком компаниям Суркисов $350 млн

Государственный ПриватБанк (Киев) обратился с заявлением об отводе членов научно-консультативного совета Константина Гусарова и Дениса Сибилева от рассмотрения дела об обжаловании решения суда от 2017 года об обязательстве ПриватБанка обслуживать размещенные до национализации на счетах его кипрского филиала депозиты компаний братьев Суркисов, которые оценивают обязательства по ним в $347,4 млн.

Как сообщила пресс-служба банка в пятницу, заведующий кафедрой гражданского процесса Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Гусаров в этом же деле оказывал выводы по заказу истцов, а значит вообще не имел права высказывать свою позицию по запросу суда, как член Научно-консультативного совета при Верховном Суде в силу прямого законодательного запрета.

Кроме того, ПриватБанк отметил, что другой тождествененный вывод о необходимости закрытия кассационного производства был подготовлен доцентом этой же кафедры Сибильовим, который находится в прямой трудовой зависимости от своего руководителя Гусарова и является вместе с ним помощником-консультантом нардепутата Александра Лукашева, что, по мнению банка, может свидетельствовать о наличии признаков предвзятости при подготовке заключения.

Пресс-служба напомнила, что ПриватБанк обратился в Верховный Суд с заявлением об отводе от рассмотрения этого дела судьи Сергея Погребного, по инициативе которого к материалам дела были добавлены выводы научно-консультативного совета при Верховном суде, которые сводятся к необходимости закрытия кассационного производства и оставления в силе постановления Печерского районного суда города Киева без предоставления оценки по ее законности.

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева 9 февраля 2017 года своим решением по иску компаний Суркисов обязал ПриватБанк исполнять условия депозитных договоров, заключенных кипрским филиалом банка с соответствующими компаниями. Попытка Кабмина обжаловать этот вердикт в апелляционном суде не увенчалась успехом. В свою очередь, ПриватБанк подал кассационную жалобу.

Пока же 15 апреля 2020 года Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию госисполнителя, оставив в силе разъяснение судьи Пидпалого решения 2017 года в виде обязательства ПриватБанка компенсировать компаниям Суркисов $250 млн.

На основании решения судьи Пидпалого сразу шесть британских компаний-взыскателей 28 апреля 2020 года по отдельности обратились в ГИС с заявлением о его принудительном исполнении, а 29 апреля ГИС Печерского района открыла исполнительное производство и направила соответствующее сообщение должнику.

Как уточнил агентству "Интерфакс-Украина" юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев, общий размер требований компаний составляет $347,4 млн.