Курс гривни на межбанке в среду укрепился до 27,82 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду укрепился до 27,82 грн/$1 с 27,91 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их данным, котировки нацвалюты на закрытие торгов составили 27,81-27,83 грн/$1.

Согласно данным Нацбанка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке в среду ослабился до 27,92 грн/$1 с 27,83 грн/$1 во вторник.

Регулятор также ослабил курс нацвалюты на 18 февраля – до 27,9038 грн/$1 с 27,8304 грн/$1 накануне.