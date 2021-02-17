Экономика

12:52 17.02.2021

Минэкономики передаст ФГИ три спиртзавода концерна "Укрспирт" для приватизации

1 мин читать
Минэкономики передаст ФГИ три спиртзавода концерна "Укрспирт" для приватизации

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины принял решение о передаче для приватизации трех спиртзаводов госконцерна "Укрспирт", сообщило Минэкономики о ходе приватизации на своем сайте.

"ФГИ принял решение о приватизации еще трех государственных предприятий-участников концерна "Укрспирт". Сейчас идет процесс передачи функций по управлению предприятиями от Минэкономики к ФГИ Украины таких предприятий: "Барский спиртовой комбинат", "Ганнопольский спиртовой завод", "Уладовский спиртовой завод", - уточнили в министерстве.

По данным Минэкономики, в ФГИ уже переданы для приватизации Бучацкий мальтозный завод (Тернопольская обл.), Гайсинский спиртзавод, Тростянецкий спиртзавод и Винницкий ликеро-водочный завод (все три - Винницкая обл.).

Ведомство также предложило включить остальные 27 госпредприятий концерна "Укрспирт" в перечень подлежащих приватизации в 2021 году объектов. Минэкономики уточнило, что передаст управление данными объектами в ФГИ после принятия им соответствующего решения о приватизации активов.

Как сообщал ранее глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт" ожидается привлечь около 2 млрд грн, при этом в 2020 году сумма продажи активов на 20 аукционах составила 1,26 млрд грн.

Теги: #приватизация #заводы #укрспирт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:05 16.02.2021
Витренко поддерживает объединение "Центрэнерго" с шахтами и его приватизацию

Витренко поддерживает объединение "Центрэнерго" с шахтами и его приватизацию

11:15 15.02.2021
ФГИ повторно продаст на аукционе Тхоривский спиртзавод

ФГИ повторно продаст на аукционе Тхоривский спиртзавод

13:50 11.02.2021
ЕП обеспокоен ростом количества госпредприятий в Украине и проволочками с приватизацией

ЕП обеспокоен ростом количества госпредприятий в Украине и проволочками с приватизацией

15:06 09.02.2021
Ирпенский исправительный центр будет первым объектом, выставленным на аукцион в рамках "Большой приватизации тюрем" - Минюст

Ирпенский исправительный центр будет первым объектом, выставленным на аукцион в рамках "Большой приватизации тюрем" - Минюст

20:44 04.02.2021
Советник президента Устенко отметил важность разблокировки большой приватизации

Советник президента Устенко отметил важность разблокировки большой приватизации

19:02 03.02.2021
Профильный комитет поддержал проект о разблокировке большой приватизации - замминистра экономики

Профильный комитет поддержал проект о разблокировке большой приватизации - замминистра экономики

16:45 18.01.2021
Государство рискует потерять 12 млрд грн от приватизации в 2021г из-за скоординированного сопротивления силовиков и олигархических групп - ФГИ

Государство рискует потерять 12 млрд грн от приватизации в 2021г из-за скоординированного сопротивления силовиков и олигархических групп - ФГИ

14:08 05.01.2021
ФГИ готовит конкурс по отбору советников для приватизации облэнерго

ФГИ готовит конкурс по отбору советников для приватизации облэнерго

10:49 05.01.2021
ФГИ просит расследовать саботаж решения правительства о передаче Фонду объектов

ФГИ просит расследовать саботаж решения правительства о передаче Фонду объектов

13:54 04.01.2021
Стартовая цена ОГХК на приватизационном аукционе будет от 3 до 5 млрд грн – глава ФГИ

Стартовая цена ОГХК на приватизационном аукционе будет от 3 до 5 млрд грн – глава ФГИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минфин понизил на 0,3 п.п. ставки отсечения 6-мес., 12-мес. и 16-мес. ОВГЗ

"Метинвест" в феврале задекларировал $200 млн дивидендов

Биткойн превысил отметку $50 тыс

Витренко отрицает возможность подорожания газа для населения выше 6,99 грн/куб. м в 2021г

Китайские инвесторы "Мотор-Сичи" заявили о росте числа истцов и претензий в арбитраже к Украине до $3,6 млрд

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин утвердил состав ревизионной комиссии "Укрзализныци"

Самый крупный в январе экспортер э/э в Украину - Беларусь - обеспечил 1,3% ее потребления

Вакантность киевских офисов в 2020 г. возросла до 20% – UTG

Акционеры Южного ГОКа намерены направить на дивиденды 95% прибыли за 2019 в размере 8,4 млрд грн

Цена качественных проектов жилья в пригороде сравнялась с аналогичными по классу в центре столицы – эксперт

Офис генпрокурора начал дело по факту масштабной схемы нелегального экспорта зерна - Гетманцев

Выводы Верховного суда по иску "Тедис Украина" существенно усилят перспективы производителей сигарет добиться отмены решения АМКУ о штрафах – мнение

"Нафтогаз" назначил замдиректора добывающего дивизиона с многолетним опытом работы в США

Тимошенко анонсировала консультации глав фракций Рады по тарифам на газ

Украина согласовала с Великобританией импорт рыбы – Госпродпотребслужба

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА