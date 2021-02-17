Минэкономики передаст ФГИ три спиртзавода концерна "Укрспирт" для приватизации

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины принял решение о передаче для приватизации трех спиртзаводов госконцерна "Укрспирт", сообщило Минэкономики о ходе приватизации на своем сайте.

"ФГИ принял решение о приватизации еще трех государственных предприятий-участников концерна "Укрспирт". Сейчас идет процесс передачи функций по управлению предприятиями от Минэкономики к ФГИ Украины таких предприятий: "Барский спиртовой комбинат", "Ганнопольский спиртовой завод", "Уладовский спиртовой завод", - уточнили в министерстве.

По данным Минэкономики, в ФГИ уже переданы для приватизации Бучацкий мальтозный завод (Тернопольская обл.), Гайсинский спиртзавод, Тростянецкий спиртзавод и Винницкий ликеро-водочный завод (все три - Винницкая обл.).

Ведомство также предложило включить остальные 27 госпредприятий концерна "Укрспирт" в перечень подлежащих приватизации в 2021 году объектов. Минэкономики уточнило, что передаст управление данными объектами в ФГИ после принятия им соответствующего решения о приватизации активов.

Как сообщал ранее глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт" ожидается привлечь около 2 млрд грн, при этом в 2020 году сумма продажи активов на 20 аукционах составила 1,26 млрд грн.