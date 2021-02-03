Экономика

18:58 03.02.2021

"Укрэнерго" выиграло апелляцию у НЗФ по тарифам на диспетчеризацию

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"Укрэнерго" выиграло апелляцию у НЗФ по тарифам на диспетчеризацию

 НЭК "Укрэнерго" выиграло апелляцию в споре с Никопольским заводом ферросплавов по тарифам на диспетчеризацию, говорится в сообщении на сайте компании в среду.

По информации "Укрэнерго", Коллегия судей Шестого апелляционного административного суда Киева 2 февраля полностью удовлетворила апелляционную жалобу НЭК "Укрэнерго" и НКРЭКУ по иску Никопольского завода ферросплавов (НЗФ) и ряда потребителей об отмене постановления НКРЭКУ №1622 от 1 августа 2019 года об установлении тарифа на услуги по диспетчеризации НЭК.

Соответствующим решением суд отменил решение Окружного административного суда Киева, которое ранее было принято в пользу истца.

Таким образом, суд признал правомерность и полное соответствие тарифа на диспетчеризацию НЭК "Укрэнерго", который ранее был утвержден постановлением регулятора.

"В связи с этим подчеркиваем, что не существует оснований для возврата средств, уплаченных за услуги по диспетчеризации в соответствии с постановлением НКРЭКУ №1622 от 1 августа 2019 года или для осуществления перерасчета соответствующих платежей", ‒ акцентирует "Укрэнерго".

В декабре 2020 года Кассационный административный суд отправил на повторное рассмотрение дело по иску Никопольского завода ферросплавов об отмене тарифов на услуги "Укрэнерго" во II полугодии 2019 года, которые были утверждены постановлениями НКРЭКУ № 954 и №955 от 7 июня 2019 года, а также №1411 от 12 июля-2019. Согласно выводу Коллегии судей, суд первой инстанции рассмотрел дело по иску НЗФ с грубым нарушением обязательных для исполнения предписаний процессуального закона.

Теги: #укрэнерго #нзф #апелляция
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