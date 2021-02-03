Киевсовет 11 февраля рассмотрит выделение 140 млн грн из бюджета города на вакцинацию киевлян
Киевсовет на заседании 11 февраля намерен рассмотреть вопрос выделения 140 млн грн из бюджета города на вакцинацию киевлян, заявил мэр Виталий Кличко.
"На ближайшем заседании Киевсовета - 11 февраля - мы планируем внести изменения в городскую целевую программу "Здоровье киевлян" на 2020-2022 годы. И выделить 140 млн грн на вакцинацию от COVID-19 в столице", - сообщил мэр во время онлайн-брифинга, отвечая на вопросы, полученные от СМИ.
Он отметил, что руководителям столичных учреждений здравоохранения поручено создать стационарные пункты прививки и мобильные выездные бригады.
"Сейчас мы делаем все, чтобы как можно быстрее подписать контракт на закупку вакцины от коронавируса. Переговоры проходят непросто. Вы знаете, что сегодня в мире - дефицит вакцины, потому производители не успевают производить ее в законтрактованных объемах. И я использую все свои иностранные контакты и связи, все возможные варианты для того, чтобы обеспечить киевлян вакциной", - подчеркнул Кличко
Он также рассказал, что уже составляют списки людей, которых вакцинировать в первую очередь.
И отметил, что, по приказу Министерства здравоохранения Украины, Консультативно-диагностические центры города начали верификацию целевых групп для вакцинации от коронавируса.
"На базе этих данных будут составлять списки людей, которым будет предложена вакцина. И говорить, сколько киевлян отказывается от вакцинации - пока рано… Мы должны предотвратить массовое распространение болезни. Защитить, прежде всего, уязвимые категории населения и людей, от работы которых зависит жизнедеятельность города! Это, прежде всего, - врачи, работники социальных служб, сферы образования, специалисты коммунальных предприятий критической инфраструктуры, старики", - подытожил мэр столицы.