"Метинвест" в 2020г. нарастил производство стали на 9%, чугуна - на 7%, кокса - на 3%

"Метинвест", крупнейший украинский горно-металлургический холдинг, по итогам 2020 года увеличил выплавку стали на 9% по сравнению с 2019 годом – до 8,268 млн тонн, чугуна - на 7%, до 8,475 млн тонн, общее производство кокса - на 3%, до 4,808 млн тонн.

Согласно пресс-релизу материнской компании Metinvest B.V. о результатах операционной деятельности за 2020 год в пятницу, группа в четвертом квартале-2020 снизила выплавку чугуна на 9% по отношению к предыдущему кварталу – до 2,105 млн тонн из-за уменьшения производства на обоих мариупольских комбинатах.

Так, снижение на ММК им.Ильича составило 137 тыс. тонн из-за остановки доменной печи №3 на капремонт в ноябре 2020 года, а на МК "Азовсталь" – 63 тыс. тонн в результате снижения интенсификации процесса доменной плавки ввиду планового ремонта кислородного блока воздухоразделительной установки и изменения шихтовой составляющей.

Производство стали в четвертом квартале 2020 года снизилось на 3% по отношению к предыдущему кварталу – до 2,118 млн тонн – в основном из-за проведения ремонта конвертера №2 на "Азовстали" в сентябре-октябре 2020 года. При этом, объем производства стали на ММК практически не изменился по сравнению с предыдущим кварталом ввиду перенаправления жидкого чугуна на производство стали.

В 2020 году производство чугуна возросло на 7% по сравнению с прошлым годом из-за увеличения производства на обоих мариупольских комбинатах. Так, прирост на "Азовстали" составил 328 тыс. тонн в результате запуска высокопроизводительной ДП-3 после капремонта с модернизацией в июне 2019 года, а также планового капремонта ДП-4 в четвертом квартале2019 года.

Кроме этого, производство чугуна на ММК выросло на 219 тыс. тонн преимущественно из-за остановки доменных печей №№5 и 3 для проведения плановых ремонтов в 2019 году.

Производство стали в 2020 году возросло на 9% по сравнению с предыдущим годом в основном, благодаря увеличению производства на ММК на 512 тыс. тонн из-за перераспределения чугуна в пользу производства стали. Рост производства на "Азовстали" на 178 тыс. тонн вызван увеличением производства чугуна.

В четвертом квартале 2020 года производство товарных полуфабрикатов снизилось на 17% по отношению к предыдущему кварталу – до 816 тыс. тонн. При этом снижение производства чушкового чугуна составило 107 тыс. тонн в результате перенаправления жидкого чугуна на производство стали на ММК, а товарного сляба – 57 тыс. тонн из-за перераспределения сляба в пользу производства плоского проката. В 2020 году производство товарных полуфабрикатов увеличилось на 5% по сравнению с 2019 годом–до 3,313 млн тонн – благодаря приросту объемов товарных слябов на обоих мариупольских комбинатах на 329 тыс. тонн ввиду наличия спроса. В результате, производство чушкового чугуна снизилось на 14% по сравнению с 2019 годом и составило 1,088 млн тонн.

В четвертом квартале 2020 года производство готовой продукции практически не изменилось по сравнению с предыдущим кварталом и составило 1,482 млн тонн. При этом: производство плоского проката выросло на 75 тыс. тонн – до 1,246 млн тонн – в основном, благодаря увеличению спроса на горячекатаный и холоднокатаный рулон; производство длинного проката снизилось на 75 тыс. тонн – до 167 тыс. тонн – из-за уменьшения портфеля заказов; производство рельсовой продукции снизилось на 6 тыс. тонн – до 28 тыс. тонн – на фоне снижения спроса от украинских железных дорог; производство трубной продукции не изменилось по сравнению с предыдущим кварталом и составило 41 тыс. тонн.

В 2020 году производство готовой продукции выросло на 4% по сравнению с предыдущим годом – до 5,833 млн тонн. А именно: производство плоского проката увеличилось на 132 тыс. тонн – до 4,809 млн тонн – в основном, из-за увеличения производства горячекатаного рулона благодаря запуску стана 1700 на ММК после проведения реконструкции и наличия устойчивого спроса на рынке на этот продукт, а также увеличения производства холоднокатаного проката благодаря увеличению портфеля заказов, что полностью компенсировало снижение производства горячекатаного толстого листа; производство длинного проката выросло на 80 тыс. тонн – до 794 тыс. тонн – в основном, благодаря увеличению портфеля заказов на арматуру; производство рельсовой продукции выросло на 30 тыс. тонн – до 79 тыс. тонн – на фоне увеличения заказов от украинских железных дорог; производство трубной продукции снизилось на 4 тыс. тонн – до 151 тыс. тонн.

В четвертом квартале 2020 года объем производства кокса вырос незначительно и составил 1,224 млн тонн. В 2020 году производство кокса выросло на 3% в результате консолидации объемов производства Днепровского КХЗ со второго квартала 2020 года, что составило 383 тыс. тонн. В то же время производство кокса на Авдеевском КХЗ снизилось на 258 тыс. тонн в результате снижения среднего количества используемых коксовых печей.

Как сообщалось, "Метинвест" в 2019 года увеличил выплавку стали на 3% по сравнению с 2018 годом – до 7,578 млн тонн, снизив при этом выпуск чугуна также на 3% - до 7,928 млн тонн, а общее производство кокса - на 11%, до 4,667 млн тонн.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".