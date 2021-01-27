Экономика

18:01 27.01.2021

Мининфраструктуры предлагает утвердить новую методику расчета размеров ставок портовых сборов

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Мининфраструктуры предлагает утвердить новую методику расчета размеров ставок портовых сборов

Министерство инфраструктуры Украины предлагает утвердить новую методику расчета размеров ставок портовых сборов в морских портах, а также порядок взимания, учета и использования средств от портовых сборов, кроме использования средств от административного сбора.

Как сообщается на сайте министерства, предложенная к публичному обсуждению версия проекта приказа "О некоторых вопросах портовых сборов" доработана с учетом замечаний, предоставленных представителями бизнес-сообщества, а также Антимонопольным комитетом Украины и Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Цель документа - обеспечить оптимизацию системы портовых сборов и привести их к конкурентному уровню.

"Кроме того, модернизация системы взимания портовых сборов на основе предложенного проекта позволит содержать и осуществлять развитие морских портов, каналов, маяков и других средств навигационного обеспечения на уровне, соответствующем национальным интересам и требованиям безопасности мореплавания, содержать и развивать систему поиска и спасения на море - с учетом лучшего мирового опыта", — подчеркнули в министерстве.

Согласно обнародованным проектам приказа, методики расчета и порядка взимания портовых сборов, расчет размеров ставок осуществляется в соответствии с запланированными объемами перевалки грузов в морских портах, согласно которым определяется суммарная валовая вместимость судов, экономически обоснованных операционных, финансовых и других расходов периода и норматива рентабельности (инвестиционной составляющей части).

Ставки корабельного, причального и санитарного сборов определяются для каждого морского порта, а канального - для каждого судоходного канала.

Ставка якорного сбора для всех морских портов принимается со значением на уровне "ноль", а расходы на содержание якорных стоянок в пределах акватории морского порта учитываются при определении ставки корабельного сбора.

Ставки административного и маячного собрания определяются на едином уровне для всех морских портов Украины.

Ставки портовых сборов определяются в долларах США по курсу Нацбанка, установленному на момент расчета.

Пересмотр размеров ставок портовых сборов предлагается проводить не реже одного раза в три года. При этом, в случае более чем 10%-го отклонения значений показателей, отраженных в отчетности, просмотр осуществляется в году, следующем за годом, в котором были выявлены такие отклонения.

Пересмотр размеров ставок портовых сборов может быть досрочно инициирован получателем портовых сборов, но не позднее чем за шесть месяцев до срока завершения периода действия ставок портовых сборов и начала разработки новых ставок портовых сборов.

Введение в действие обновленных ставок портовых сборов предлагается проводить, начиная период с 1 января года, следующего за годом утверждения размера ставок портовых сборов.

Теги: #минифраструктуры #портовые_сборы
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