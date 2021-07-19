Стартовало обустройство и электрификация второй главной колеи на участке Черноморская-Береговая

На перегоне железнодорожного участка Черноморская - Береговая в рамках президентской программы "Большое строительство" начата укладка и электрификация второй главной колеи протяженностью 6,5 км, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры в понедельник утром.

"Именно по этим железнодорожным путям осуществляются перевозки для трех из пяти крупнейших стивидорных компаний страны - ГП МТП "Южный", ООО "Трансинвестсервис" и АО "Одесский припортовый завод". Существующая колея является ограничением для дальнейшего увеличения объемов и скорости перевалки грузов", - цитирует пресс-служба главу ведомства Александра Кубракова.

Министерство отмечает, что последний раз пропускную способность на данном участке повышали шесть лет назад. В настоящее время расчетная пропускная способность участка Черноморская - Береговая - 55 пар поездов в сутки, а после обновления она увеличится до 60.

По расчетам ведомства, объемы грузопотоков на ГП МТП "Южный" и ООО "ТИС" до 2023 года составят 135 млн тонн.

"В дальнейшем мы рассматриваем возможность достройки второго главного пути на участке "пост 30 км" - станция Береговая/станция Химическая. Тогда пропускная способность участка Черноморская - Береговая - Химическая составит уже 150 пар поездов в сутки", - подчеркивает Александр Кубраков.