Мининфраструктуры хочет отменить плату за шлюзование судов

Отмену платы за шлюзование судов предусматривает обнародованный Министерством инфраструктуры Украины проект приказа "О внесении изменений в Правила пропуска судов через судоходные шлюзы Украины".

Согласно пояснительной записке, документ разработан с целью приведения нормативно-правовых актов в соответствие с нормами закона "О внутреннем водном транспорте" (№1054-ІХ), который, за исключением отдельных положений, вступает в силу с 1 января 2022 года.

"Реализация приказа позволит освободить суда от платы за шлюзование и привести термины, которые употребляются в правилах пропуска судов через судоходные шлюзы Украины, в соответствие с Законом Украины "О внутреннем водном транспорте", - подчеркивают в Мининфраструктуры.

Проектом приказа предусматривается приведение терминов "малое судно" и "скоростное судно" в соответствие с вышеуказанным законом и исключение норм, которыми суда обязывались оплачивать стоимость услуги шлюзования, а также иметь на борту документ, удостоверяющий оплату стоимости услуги шлюзования.

По мнению министерства, отмена платы за шлюзование должна привести к переориентации части грузопотоков с автодорог на внутренние водные пути, что соответственно увеличит срок эксплуатации автодорожного покрытия, а также обеспечит выполнение Украиной векторов Green Deаl и уменьшение вредных выбросов, поскольку по их показателям водный транспорт - наиболее чистый вид транспорта.

Кроме того, в Мининфраструктуры ожидают, что в результате отмены обязательной платы за шлюзование, которая неотъемлемо заложена в цену билета на пассажирские речные перевозки и в тариф на перевозку груза, граждане извлекут выгоду как в краткосрочной так и долгосрочной перспективе вследствие вероятного уменьшения цен на услуги.

По данным Речной информационной службы, сегодня плата за прохождение шлюзов Днепра составляет для Киевского, Каневского, Кременчугского и Среднеднепровского шлюзов: от 251 до 557 грн (в зависимости от модуля судна) в каботажном плавании; от 806 до 1981 грн - в заграничном. Для Запорожского шлюза: от 618 до 1614 грн в каботажном плавании; от 3344 до 8183 грн — в заграничном. Для Каховского шлюза: от 497 до 1112 грн в каботажном плавании; от 2169 до 5457 грн - в заграничном.