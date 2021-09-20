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17:34 20.09.2021

На Днепре провели эксперимент с прохождением Каховского шлюза караваном

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На Днепре провели эксперимент с прохождением Каховского шлюза караваном

Министерство инфраструктуры Украины работает над восстановлением активных водных перевозок в стране, на Днепровском каскаде прошел эксперимент с прохождением Каховского шлюза караваном, сообщило ведомство в понедельник.

"Впервые в истории был прошлюзован караван длиной 235 м и шириной 17 м, притом что рабочий размер шлюзовой камеры 260 м, а ширина - 18 м. Это важный шаг на пути улучшения речной логистики и повышения конкурентоспособности речного транспорта", - указало министерство.

Караван состоял из двух барж и буксира. После успешного эксперимента планируют провести серию таких шлюзований для улучшения речной логистики, уточняется в сообщении.

При этом в Мининфраструктуры подсчитали, что караванный тип шлюзования экономит время и позволит судовладельцам дополнительно в течение года сделать 10 рейсов и перевезти до 100 тыс. тонн за навигацию.

"В течение длительного времени существовала инициатива от бизнеса по ускорению процесса шлюзования. Наконец начались эксперименты с одновременным прохождением нескольких плавсредств на Каховском шлюзе. Это очередной шаг к развитию водной логистики, которая должна стать удобной альтернативой автомобильным и железнодорожным перевозкам", - заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Министр также поблагодарил за поддержку парламент и правительство, которые выделили дополнительные 86,2 млн грн на модернизацию шлюзов и заложили в проект госбюджета на 2022 год еще около 600 млн грн на эти цели.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что новый закон о внутреннем водном транспорте даст старт развитию речных перевозок, экономический эффект составит миллиарды гривень Также в рамках инициированной президентом программы "Большое строительство" началось возрождение речных портов. Часть из них перейдет в концессию, как морские порты "Ольвия" и "Херсон".

Теги: #шлюзы #днепр
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