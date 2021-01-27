Рада поддержала законопроект о создании ВСК для оценки состояния "Укрзализныци"

Верховная Рада поддержала законопроект №3432, который предлагает создать временную следственную комиссию из 13 депутатов для проверки и оценки состояния АО "Укрзализныця", а также расследования возможных нарушений законодательства менеджментом предприятия.

На заседании в среду за него проголосовали 283 народных депутата.

Согласно тексту документа, инициатором проекта выступила народный депутат Юлия Гришина (партия "Слуга народа"), которая также избирается главой комиссии. Ее заместителем предложено избрать нардепутата Федора Христенко ("Оппозиционная платформа – За жизнь").

В состав следственной комиссии предложено включить восемь народных депутатов от партии "Слуга народа": Олега Арсенюка, Владимира Иванова, Сергея Колебошина, Валерия Колюха, Алексея Кузнецова, Игоря Мудрия, Евгения Пивоварова и Павла Якименко, - а также Константина Бондарева от ВО "Батькивщина", Игоря Колыхаева из депутатской группы "За будущее" и Александра Сухова из депутатской группы "Довира".

В тексте пояснительной записки к документу говорится, что с начала 2017 года по настоящее время в АО "Укрзализныця" происходит резкое ухудшение производственной дисциплины. А в 2018 и 2019 годах был принят ряд регламентных документов, по которым УЗ "была практически выведена под управление иностранцев, а государство фактически потеряло возможность непосредственного управления".

При этом отмечается, что, по информации СМИ, реформа "Укрзализныци" не происходит, экономические показатели ухудшаются, ситуация с преодолением коррупции не улучшается.

"Есть основания считать, что бездеятельность и непрофессионализм руководителей органов управления "Укрзализныци" с 2017 года по настоящее время привели к значительному ухудшению техсостояния предприятия и снижению основных производственных показателей, что, в свою очередь, дает основания считать, что финансовые отчеты являются недостоверными, а предприятие имеет отрицательные финансовые показатели и несет убытки", - акцентируется в пояснительной записке.

Таким образом, основными задачами следственной комиссии предлагается определить:

- проверку и оценку состояния АО "Укрзализныця";

- проверку фактов касательно возможной бездеятельности и нарушений законодательства органами управления УЗ;

- разработку предложения Верховной Раде, Кабинету министров на основании результатов расследования;

- инициирование вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности, предусмотренной действующим законодательством Украины.

Срок действия следственной комиссии предлагается определить на 12 месяцев со дня принятия постановления.