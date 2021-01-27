Экономика

13:14 27.01.2021

Кабмин поддержал введение санкций к 13 российским авиакомпаниям с полным запретом полетов над Украиной

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Кабмин поддержал введение санкций к 13 российским авиакомпаниям с полным запретом полетов над Украиной

Правительство Украины на заседании в среду одобрило разработанное Министерством инфраструктуры распоряжение "О внесении предложений по применению и внесению изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные мер (санкции)".

Указанное распоряжение Кабмина предусматривает введение санкций в отношении 13 российских авиакомпаний с полным запретом полетов над Украиной сроком на три года.

"Несмотря на то, что начиная с 28 марта 2014 года и до сих пор над временно оккупированной территорией Крыма на постоянной основе установлен запрет на использование воздушного пространства Украины, отдельные авиаперевозчики нарушают этот порядок. Сегодняшним решением мы предлагаем принять и внести на рассмотрение СНБО предложения по применению новых санкций с полным запретом полетов над Украиной к 13 авиаперевозчикам Российской Федерации, нарушающим порядок использования воздушного пространства Украины, осуществляя полеты в пределах запрещенной зоны над временно оккупированной территории Крыма и Севастополя", - сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Трехлетние санкции, предусматривающие полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок территорией Украины, Кабмин считает целесообразным применить к АО "Вологодское авиационное предприятие"(п.Дорожный), АО "Красавиа" (Красноярск), АО "Комиавиатранс" (Сыктывкар), АО "Авиакомпания Азимут" (Ростов-на-Дону), АО "Авиакомпания "Ираэро" (Иркутск), ООО "Авиасервис" (с.Столбище, Татарстан), ООО "Авиакомпания "Тулпар Эйр" (н.п. Аэропорт, Татарстан), ООО "Аэролимузин" (с. Дубровки), ФГБУ "Государственная авиакомпания "223 летный отряд" Минобороны РФ (Щелково), ООО "Авиакомпания "Победа" (Москва), ООО "Авиационные технологии инвестиции сервис" (Химки), ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" (Москва), а также ООО "Авиакомпания "Симаргл" (Нальчик).

Кабмин также предлагает дополнительно применить санкции, предусматривающие полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок территорией Украины к авиакомпании Cham Wings Airlines (Sham Wing Airlines, Дамаск), ранее уже внесенной в санкционные списки Украины (блокировка активов, ограничение торговых операций и предотвращение выведения капиталов за территорию Украины).

Теги: #рф #авиакомпании #санкции
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