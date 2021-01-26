Ceetrus Ukraine изучает вопрос запуска маркетплейса для всех арендаторов управляемых ТРЦ

Международный девелопер Ceetrus рассматривает запуск в Украине маркетплейса для арендаторов управляемых им торгово-развлекательных центров, сообщила операционный директор Ceetrus Ukraine Анна Корягина.

"Мы изучаем опыт создания маркетплейса для всех галерей, которые у нас есть в управлении. Несмотря на то, что изучаем очень активно, мы до сих пор его не реализовали. Но это план, и в этом направлении мы хотим двигаться", – рассказала Корягина в ходе вебинара "Аналитика рынка торговой недвижимости" в понедельник.

При этом Корягина отметила, что подобное исследование сопряжено с существенными финансовыми затратами. Кроме того, прямым конкурентном такой площадки является "Розетка" как крупнейший оператор, присутствующий на рынке как онлайн, так и оффлайн.

Эксперт отметила положительные результаты в условиях локдауна таких нестандартных форматов на рынке торговой недвижимости, как pick-up point ритейлера Ikea и ТЦ "Ритейл Парк Петровка" с магазинами, имеющими отдельные входные группы, которые могли осуществлять деятельность во время карантинных ограничений.

"В 2020 год мы заходили с достаточно существенной вакантностью в "Ритейл Парк Петровка", но у нас получилось ее заполнить. Мы подписали производство, крупный грузовой формат оператора доставки", – сообщила Корягина, уточнив агентству "Интерфакс-Украина", что речь об операторе "Нова пошта".

ООО "Ситрас Украина" (до июня 2018 – "Иммошан Украина") является международным девелопером торговых центров и ритейл-парков в стране.

Компания по состоянию на июнь 2020 года управляет шестью действующими торговыми галереями в составе ТЦ "Ашан" в Киеве и Львове, ТЦ "Ашан Rive Gauche" и "Ритейл Парк Петровка" (оба – Киев).

Ceetrus основана в 1976 году. Является глобальным игроком в сфере недвижимости, владеет и управляет 285 торговыми центрами в 10 странах Западной и Восточной Европы.