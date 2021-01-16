Экономика

13:07 16.01.2021

Перевозки контейнеров по территории Украины в 2020 г. выросли почти на 11% - "УЗ"

1 мин читать
Перевозки контейнеров по территории Украины в 2020 г. выросли почти на 11% - "УЗ"

Более 425 тыс. контейнеров TEU было перевезено по территории Украины в 2020 году, что на 10,7% превышает показатель 2019 года, сообщила пресс-служба АО "Укрзализныця" (УЗ) в субботу.

УЗ отмечает, что рост перевозок был обеспечен благодаря организации большего количества контейнерных поездов, привлечению новых международных маршрутов, усовершенствованию технологии перевозки.

Согласно данным компании, в составе контейнерных поездов в 2020 году было перевезено более 230 тыс. контейнеров TEU, что на 41% превышает показатель 2019 года.

Отмечается, что в прошлом году было принято 22 контейнерных поезда из Китая.

Прямые контейнерные перевозки с КНР в Украину начались 8 июня 2020 года.

Как сообщалось, "Укрзализныця" расширяет географию международных контейнерных перевозок и ведет переговоры о подписании ряда договоров о контейнерных перевозках. В конце ноября 2020 года "Укрзализныця" и DHL Global Forwarding договорились развивать контейнерные железнодорожные перевозки Китай - Европа и планируют вводить новые международные маршруты.

Теги: #контейнеры #укрзализныця #перевозки
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:25 13.01.2021
Руководитель одного из департаментов "УЗ" подозревается в причинении ущерба на 7 млн грн

Руководитель одного из департаментов "УЗ" подозревается в причинении ущерба на 7 млн грн

12:11 13.01.2021
Чат-ботом "Укрзализныци" за первые сутки работы воспользовались 17 тыс. клиентов

Чат-ботом "Укрзализныци" за первые сутки работы воспользовались 17 тыс. клиентов

11:27 13.01.2021
"УЗ" за новогодние праздники перевезла 280 тыс. пассажиров в пригородном сообщении

"УЗ" за новогодние праздники перевезла 280 тыс. пассажиров в пригородном сообщении

11:21 11.01.2021
"Укрзализныця" запускает чат-боты с функцией продажи билетов в Viber и Telegram

"Укрзализныця" запускает чат-боты с функцией продажи билетов в Viber и Telegram

13:54 31.12.2020
Новый год в поездах встретят 5,4 тыс пассажиров – "Укрзализныця"

Новый год в поездах встретят 5,4 тыс пассажиров – "Укрзализныця"

13:15 29.12.2020
"УЗ" получила 102 млн грн для компенсации отправленным на карантин сотрудникам на январь

"УЗ" получила 102 млн грн для компенсации отправленным на карантин сотрудникам на январь

06:27 19.12.2020
Жителю ОРДЛО, организовавшему незаконные пассажироперевозки в Харьков через РФ, грозит до 7 лет тюрьмы – прокуратура

Жителю ОРДЛО, организовавшему незаконные пассажироперевозки в Харьков через РФ, грозит до 7 лет тюрьмы – прокуратура

17:10 18.12.2020
"Укрзализныця" предотвратила попытку хищения имущества КЭВРЗ - пытались украсть медь, искусственную кожу

"Укрзализныця" предотвратила попытку хищения имущества КЭВРЗ - пытались украсть медь, искусственную кожу

13:45 18.12.2020
"Укрзализныця" в 2021 намерена нарастить продажи металлолома

"Укрзализныця" в 2021 намерена нарастить продажи металлолома

13:35 18.12.2020
"УЗ" назначила дополнительные рейсы поездов Черновцы - Одесса и Киев - Рахов на праздники

"УЗ" назначила дополнительные рейсы поездов Черновцы - Одесса и Киев - Рахов на праздники

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство склоняется поровну распределить между "Энергоатомом" и ВИЭ-генерацией 10,25 млрд кредита "Укрэнерго" под госгарантии – премьер

Пенсионный фонд завершил 2020г. с дефицитом 13,2 млрд грн

Необходимость в "веерных отключениях" электроэнергии в Украине отсутствует - премьер

"Укрэнерго" отрицает возможность "веерных отключений" э/э в предстоящие морозные дни

Витренко заявляет о противодействии внутри Украины давлению на "Газпром" по переносу точек продажи газа на восточную границу

ПОСЛЕДНЕЕ

Продажи автомобилей Opel в Украине в 2020 году существенно выросли

Кабмин должен принять политрешение по разделу стратегических отраслей между министерствами - Уруский

Украинские СК в I полугодии 2020 заняли среди страховщиков ЦВЕ 7-е место по объему собранных премий

Минстратегпром и "Укроборонпром" занялись возобновлением производства Ан-74 на ХГАПП

ВостГОК в 2020 году снизил производство концентрата урана на 7,1%

Вакантность киевских ТРЦ к концу 2020 года составила 10% – NAI Ukraine

Тариф на распределение газа будет ограничен до 1,79 грн/куб. м

Замглавы МИД Сеник обсудил с представителями кондитерской отрасли и дипломатами расширение экспорта украинских сладостей

Собственники ряда авто премиум-класса в 2020г избежали уплаты транспортного налога – Госналоговая

Нефть продолжает дешеветь, Brent торгуется на уровне $54,79 за баррель

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА