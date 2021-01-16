Перевозки контейнеров по территории Украины в 2020 г. выросли почти на 11% - "УЗ"

Более 425 тыс. контейнеров TEU было перевезено по территории Украины в 2020 году, что на 10,7% превышает показатель 2019 года, сообщила пресс-служба АО "Укрзализныця" (УЗ) в субботу.

УЗ отмечает, что рост перевозок был обеспечен благодаря организации большего количества контейнерных поездов, привлечению новых международных маршрутов, усовершенствованию технологии перевозки.

Согласно данным компании, в составе контейнерных поездов в 2020 году было перевезено более 230 тыс. контейнеров TEU, что на 41% превышает показатель 2019 года.

Отмечается, что в прошлом году было принято 22 контейнерных поезда из Китая.

Прямые контейнерные перевозки с КНР в Украину начались 8 июня 2020 года.

Как сообщалось, "Укрзализныця" расширяет географию международных контейнерных перевозок и ведет переговоры о подписании ряда договоров о контейнерных перевозках. В конце ноября 2020 года "Укрзализныця" и DHL Global Forwarding договорились развивать контейнерные железнодорожные перевозки Китай - Европа и планируют вводить новые международные маршруты.