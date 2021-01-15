Экономика

15:23 15.01.2021

Январский локдаун сокращает заказы украинским машиностроителям, для легкой промышленности – критичен - мнения

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Январский локдаун сокращает заказы украинским машиностроителям, для легкой промышленности – критичен - мнения

Введенные в январе в Украине ужесточенные карантинные ограничения не оказывают непосредственного влияния на работу машиностроительных предприятий, однако из-за экономии бюджетов клиенты сокращают заказы, и не всегда своевременно рассчитываются за продукцию, сообщили опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" предприятия.

"Поскольку мы производим средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), карантинные ограничения сказываются не очень сильно: шахты должны функционировать, а спускаться под землю без самоспасателей запрещено. Однако некоторые компании пересматривают инвестиционные бюджеты и не обновляют парк, например, индивидуальных изолирующих респираторов для горноспасателей, или приборов для проверки и настройки респираторов. Принимают решение просто провести их ремонт. Поэтому спад продаж есть, но он незначительный", - сообщил агентству Антон Сакович - глава Совета директоров компании DEZEGA, выпускающей СИЗОД для украинского рынка на заводе в Турции

Он отметил, что DEZEGA пытается перекрыть этот спад ростом на других рынках или другой продукцией.

Касаясь вопроса поставки комплектующих (в том числе с учетом введенных ограничений в других странах-поставщиках), Сакович сообщил, что точечные задержки существуют.

"Но у нас есть буферы для беспрерывного производства, а также возможность ускорить доставку за счет более быстрой, но дорогой логистики. Мы приняли ряд антикризисных мер в начале пандемии, чтобы исключить сбои производства, и на данный момент это дает свои результаты", - рассказал он.

В свою очередь, директор по маркетингу АО "Днепротяжмаш" Вячеслав Пронский отметил агентству, что локдаун сам по себе не оказывает влияния на работу предприятия, но с учетом влияния на экономику сохраняются отмеченные и в весенний локдаун 2020 года проблемы: сокращение заказов, снижение цен и высокая степень неопределенности.

В то же время, по его словам, к этому перечню в декабре добавился стремительный (по некоторым позициям более 50%) рост цен на основные материалы и комплектующие (чугун передельный, стальной и чугунный лом, металлопрокат, ферросплавы, формовочные материалы), а также на энергоносители.

"К сожалению, наш рынок имеет некую инерционность, и заказчики пока не готовы к такому же (в процентах) повышению цен на нашу продукцию. К тому же, с момента согласования цены продукции до начала изготовления обычно проходит несколько месяцев, и на момент закупки материалов уже невозможно пересмотреть согласованную цену", - констатировал Пронский.

Помимо этого, в числе факторов влияния он отметил несвоевременность поступления денежных средств.

"С одной стороны, первая половина января традиционно в этом плане "мертвый сезон". С другой, ради сохранения более высокой цены мы часто соглашаемся на бОльшую отсрочку платежа, и это приводит к нехватке оборотных средств, в частности, которую мы в январе ощущаем", - отметил директор по маркетингу.

Однако, подчеркивает он, на сегодня уже видна загрузка производства заказами, ориентировочно, до конца марта, и есть основания для получения ряда крупных заказов, которые позволят загрузить "Днепротяжмаш" равномернее и полнее на весь 2021 год.

Между тем, крупнейшее вагоностроительное предприятия Украины – Крюковский вагоностроительный завод принял решение не работать в период локдауна (с сохранением части заработной платы).

"Завод в январе, в период локдауна, не работает, в том числе и с учетом того, что январь традиционно сложный месяц, в а январе текущего года ситуация усугубляется еще и отсутствием заказов на вагоны и общей критической ситуацией в вагоностроении Украины", - отметили на КВСЗ.

Критичными для ситуации в легкой промышленности считает введенные в январе ограничения владелец группы "Текстиль-Контракт", член президиума Совета Федерации работодателей Украины Александр Соколовский.

"Введенный правительством "антиковидный" локдаун до 24 января для предприятий легкой промышленности "убийственен", и по итогам года только по этой причине производство товаров сократится, минимум, на 10%. Прошлогодний локдаун только в апреле дал 40%-ное падение производства по легкой промышленности, а по итогам года – минус 10%. А сейчас нас подкосят мертвым январем, и будет минус 10% по 2021 году, а это сокращение минимум на 10 тыс. рабочих мест по отрасли", - отметил он, добавив, что из-за падения сбыта по цепочке пострадают все: швейники, обувщики, производители тканей, белья и домашнего текстиля

При этом он напомнил, что январь и так самый сложный месяц, когда торговля традиционно проседает, а расходы на аренду, зарплаты и коммунальные платежи надо платить.

"Очень хочется сохранить с таким трудом воспитываемую команду профессионалов, но сделать это после локдауна будет крайне сложно", - резюмирует Соколовский.

Теги: #локдаун #украина #производство
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