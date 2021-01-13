Экономика

15:11 13.01.2021

Экспорт мяса птицы из Украины в 2020 снизился в долларах на 4%, яиц – на 13,1% – Гостаможслужба

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Экспорт мяса птицы из Украины в 2020 снизился в долларах на 4%, яиц – на 13,1% – Гостаможслужба

Экспорт мяса птицы из Украины в 2020 году в натуральном выражении вырос на 4% – до 431 тыс. тонн, тогда как в денежном снизился на 4,1% – до $555 млн, сообщила Государственная таможенная служба.

Согласно ее данным, импорт мяса птицы в минувшем году составил 108 тыс. тонн на сумму $45,5 млн, уменьшившись на 18% и 13,4% соответственно.

Экспорт яиц из Украины за 2020 год снизился на 22,1% – со 137 тыс. тонн до 107 тыс. тонн, в долларовом выражении – на 13,1%, со $112 млн до $97 млн.

Помимо этого, было вывезено 7,43 тыс. тонн яичных продуктов на сумму $18,3 млн, что соответственно на 5,3% и 13,7% лучше показателей 2019 года.

В то же время импорт яиц в минувшем году упал почти вдвое – с 5,2 тыс. тонн на сумму $20 млн до 2,8 тыс. тонн на $10,3 млн.

Импорт живой домашней птицы в Украину составил 4,1 тыс. тонн на сумму $63,1 млн при близком к нулю экспорте, что соответственно на 4,2% и 8,7% выше показателей 2019 года.

Теги: #экспорт #яйца #мясо
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