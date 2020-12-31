Новые соглашения о ЗСТ Украины с Израилем и Великобританией вступят в силу с 1 января

Два новых соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) Украины с Израилем и Великобританией вступают в силу с 1 января 2021 года, сообщил замминистра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка.

"В новогоднюю ночь заработают два соглашения о свободной торговле - с Соединенным Королевством и Израилем", - написал Качка в Facebook.

Как сообщалось, Украина подписала Соглашение о ЗСТ с Великобританией в 2020 году. Оно предусматривает доступ на британский рынок для 98% украинской продукции, а с 2023 года либерализирует торговлю еще 2%. При этом подписанный в четверг документ оставляет без изменений количество квотируемых товаров, хотя по ряду товаров их объем расширен.

Соглашение о ЗСТ с Израилем было подписано в 2019 году. Согласно соглашению о ЗСТ, Израиль отменяет около 80% ввозных пошлин для украинских промышленных товаров и более 9% - для товаров агросектора. В то же время Украина отменяет около 70% ввозных пошлин на израильскую промышленную продукцию и более 6% - для сельскохозяйственных товаров.