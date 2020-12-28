Экономика

15:09 28.12.2020

"Укравтодор" в 2021г. планирует потратить 15,7 млрд грн на обновление маршрута М-30 от Стрыя до Покровска

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"Укравтодор" в 2021г. планирует потратить 15,7 млрд грн на обновление маршрута М-30 от Стрыя до Покровска

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует до 24 августа 2021 года завершить обновление маршрута М-30 от Стрыя до Покровска.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Укравтодора", новый маршрут М-30 Стрый-Изварино объединит две дороги международного значения М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка и М-04 Знаменка-Луганск-Изварино. Общая длина трассы составит 1392,3 км.

"Мы планируем полностью завершить обновление маршрута от Стрыя до Покровска до 24 сентября 2021 года. В следующем году основные работы будут сосредоточены на М-04, которая сейчас является худшей международной дорогой Украины. Сейчас любой навигатор строит маршрут с запада на восток через трассу М-06 и М-03, с появлением М-30 - мы ожидаем увеличения трафика на этом направлении как минимум в 1,5 раза", - отметил глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

Отмечается, что на данный момент восстановлено более 580 км будущего маршрута М-30. К концу 2021 года отремонтируют еще 750 км.

В планах на 2021 год - полностью обновить автодорогу М-12 в Кировоградской области, отремонтировать участки трассы во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

"Это будет самая длинная трасса страны, несмотря на то, что некоторая часть находится сейчас на временно оккупированной территории. Почти 1400 км. Сейчас самая длинная трасса у нас 900 км", - отметил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

В рамках маршрута М-30 230 км расположены на временно оккупированных территориях восточной Украины.

В проектном офисе "Укравтодора" на вопрос "Интерфакс-Украина" отметили, что средства на ремонт временно недоступной территории будут выделены, а работы по восстановлению М-30 на этом участке будут начаты, как только территория будет освобождена.

Теги: #дороги #укравтодор
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