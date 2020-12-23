Экономика

16:55 23.12.2020

Падение промпроизводства в Украине в ноябре замедлилось до 0,3%, за 11 мес. до 6,2% – Госстат

1 мин читать
Падение промпроизводства в Украине в ноябре замедлилось до 0,3%, за 11 мес. до 6,2% – Госстат

Промышленное производство в Украине в ноябре 2020 года по сравнению с ноябрем 2019 года снизилось на 0,3%, тогда как в октябре – на 5%, сентябре – на 4,4%, августе – 5,3%, июле – 4,2%, июне - 5,6%, мае – 12,2% и апреле - 16,2%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.

Ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в ноябре 2020 года сократилось на 0,1%.

Госстат указывает, что к октябрю этого года рост промышленного производства в ноябре составил 1,1%, а с учетом сезонной корректировки – 1,5%.

В перерабатывающей промышленности в ноябре-2020 к ноябрю-2019 падение замедлилось до 3,4% с 6,6% в октябре, тогда как в добывающей промышленности и разработке карьеров был зафиксирован рост на 1,8%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 10%.

В целом за 11 месяцев текущего года промпроизводство в Украине сократилось на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 3,8%, в перерабатывающей промышленности – на 7,8%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 3,1%.

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2019 году снизилось на 0,5% по сравнению с 2018 годом.

Теги: #промпроизводство #падение #госстат
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:51 21.12.2020
Госстат подтвердил оценку замедления падения экономики Украины в III кв.-2020 до 3,5%

Госстат подтвердил оценку замедления падения экономики Украины в III кв.-2020 до 3,5%

17:47 18.12.2020
Население Украины сократилось на 232 тыс. за 10 месяцев - Госстат

Население Украины сократилось на 232 тыс. за 10 месяцев - Госстат

10:41 18.12.2020
Спад сельхозпроизводства в Украине по итогам 11 мес. сократился до 12,4% - Госстат

Спад сельхозпроизводства в Украине по итогам 11 мес. сократился до 12,4% - Госстат

16:10 15.12.2020
На Шулявском путепроводе в Киеве упали линии электропередач, движение ограничено

На Шулявском путепроводе в Киеве упали линии электропередач, движение ограничено

18:51 09.12.2020
В Тернопольской области упал легкомоторный самолет, пилот погиб

В Тернопольской области упал легкомоторный самолет, пилот погиб

19:40 06.12.2020
В Киевской области упал легкомоторный самолет, двое человек пострадали - полиция

В Киевской области упал легкомоторный самолет, двое человек пострадали - полиция

07:58 28.11.2020
Падение ВВП по итогам года  не должно превышать 5% - Ковалив

Падение ВВП по итогам года  не должно превышать 5% - Ковалив

17:26 24.11.2020
Спад капинвестиций в Украине в III кв. ускорился до 36,2% - Госстат

Спад капинвестиций в Украине в III кв. ускорился до 36,2% - Госстат

17:29 23.11.2020
Падение промпроизводства в Украине в октябре-2020 ускорилось до 5%, но с эффектом календарных дней спад замедлился до 3,9% – Госстат

Падение промпроизводства в Украине в октябре-2020 ускорилось до 5%, но с эффектом календарных дней спад замедлился до 3,9% – Госстат

14:27 20.11.2020
Число умерших в Украине в сентябре-2020 к сентябрю-2019 возросло на 15,4%, но за 9 мес. сократилось на 2,3% – Госстат

Число умерших в Украине в сентябре-2020 к сентябрю-2019 возросло на 15,4%, но за 9 мес. сократилось на 2,3% – Госстат

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин утвердил финплан "Нафтогаза" на 2020г с чистой прибылью 11,5 млрд грн

Премьер Украины допустил пересмотр госбюджета-2021 после первого квартала

Кабмин просит Раду поддержать приватизацию в 2021 ОПЗ, ОГХК, облэнерго и ТЭЦ

Министр экологии оценивает незаконный оборот древесины в Украине в 5 млрд грн в год

АМКУ разрешил "Драгон Капитал" купить Юнекс Банк Новинского

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ отменил комиссию за операции в СЭП по выплате материальной госпомощи пострадавшим из-за карантина

Входящая в СКМ кипрская Vesco приобрела 67,9% акций Часовоярского огнеупорного комбината

Минфин Украины ожидает перевыполнения доходов госбюджета на 10-13 млрд грн по итогам 2020

Кабмин утвердил нулевую норму формирования страхового запаса газа в 2021

Минфин отрицает сложности с получением табачными компаниями новых акцизных марок

Кабмин утвердил максимальный размер платы за разовый проезд по автодороге, построенной на условиях концессии

Кабмин одобрил Концепцию экономического развития Донбасса до 2030 года

Доля жилья бизнес- и премиум-класса в Киеве выросла до 35% в 2020г – Nai Ukraine

Кабмин утвердил финплан "Нафтогаза" на 2020г с чистой прибылью 11,5 млрд грн

Премьер Украины допустил пересмотр госбюджета-2021 после первого квартала

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА