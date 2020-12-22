Экономика

15:15 22.12.2020

Свыше 23% украинских работодателей планируют увеличить зарплаты в 2021 – опрос Jooble

2 мин читать
Свыше 23% украинских работодателей планируют увеличить зарплаты в 2021 – опрос Jooble

Начиная с марта 2020 года, уменьшить зарплаты своим сотрудникам из-за карантина были вынуждены 18,8% украинских компаний; 72,4% сообщили, что карантин не повлиял на их работу, и поэтому пересмотра зарплат не было, а 8,8% компаний в этом году, наоборот, их увеличили.

Соответствующие данные наведены в результатах опроса, проведенного среди украинских работодателей сайтом по поиску работы Jooble (Киев), сообщила пресс-служба компании во вторник.

Согласно опросу Jooble, с сокращением персонала из-за карантинных ограничений в 2020 году столкнулись 21,6% компаний, в то время как 78,4% отметили, что продолжают работать в неизменном составе.

Уровень зарплат в 2020 году изменился в меньшинстве опрошенных компаний. Так, об уменьшении зарплат сообщили 18,8% компаний, 72,4% оставили зарплатный фонд на неизменном уровне. 8,8% опрошенных компаний сообщили, что, несмотря на карантин, им удалось даже увеличить зарплаты.

О своих планах по увеличению заработных плат работникам в 2021 году заявили 23,6% опрошенных работодателей. Оставить зарплаты без изменений решили 19,4% компаний. Уменьшить же их планируют 1,4% работодателей, а почти половина из них - 49,5% - еще не определились в этом вопросе.

Полную компенсацию расходов, связанных с тестированием на COVID-19 предлагают только 18,8% компаний, частичную - 11,7%. Планируют вводить систему компенсаций за тестирование в ближайшем будущем только 4,2% предприятий, а 58,2% компенсировать таких расходов пока не планируют.

Jooble отмечает, что в 2020 году несколько изменились и подходы к найму персонала. Для некоторых новые обстоятельства стали толчком к активному рекрутингу - 16,4% опрошенных Jooble компаний на карантине начали нанимать больше сотрудников, чем планировали. 13,6% из-за карантина пересмотрели свои планы и уменьшили объемы найма.

Почти половина респондентов (46,8%) ответили, что существенных изменений в их работе по причине карантина не произошло, поэтому они продолжили нанимать людей согласно плану. 23,2% заявили о временном приостановлении рекрутинга новых работников из-за неопределенности перспектив.

При этом почти у трети предприятий (30,6% опрошенных) бюджет на рекрутинг уменьшился, у 4,1% компаний, наоборот, увеличился. Однако в большинстве компаний расходы, связанные с рекрутингом, не изменились - о такой стабильность заявили 65,3% компаний.

Исследование проведено аналитиками Jooble на основе опроса 300 украинских работодателей в период с 20 ноября по 11 декабря 2020 года.

Теги: #рост #планы #зарплата
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:19 22.12.2020
Вакцинацией от COVID-19 в 2021-2022 планируют охватить 50% населения Украины

Вакцинацией от COVID-19 в 2021-2022 планируют охватить 50% населения Украины

12:46 22.12.2020
ДТЭК берет обязательства соответствовать требованиям ЕС по выбросам в 2025 и стать углеродно нейтральным в 2040 – гендиректор

ДТЭК берет обязательства соответствовать требованиям ЕС по выбросам в 2025 и стать углеродно нейтральным в 2040 – гендиректор

11:17 22.12.2020
ДТЭК заявляет об амбиции стать лидером декарбонизации в Украине

ДТЭК заявляет об амбиции стать лидером декарбонизации в Украине

19:51 17.12.2020
Европейское агентство намерено 6 января завершить рассмотрение заявки Moderna на одобрение вакцины от COVID-19

Европейское агентство намерено 6 января завершить рассмотрение заявки Moderna на одобрение вакцины от COVID-19

19:54 16.12.2020
Во Франции планируют посадить 50 млн деревьев для борьбы с последствиями глобального потепления

Во Франции планируют посадить 50 млн деревьев для борьбы с последствиями глобального потепления

09:12 15.12.2020
Adidas изучает стратегические альтернативы для Reebok, включая продажу

Adidas изучает стратегические альтернативы для Reebok, включая продажу

20:26 09.12.2020
Израиль после неудачной миссии на Луну хочет отправить туда новый космический аппарат

Израиль после неудачной миссии на Луну хочет отправить туда новый космический аппарат

17:57 09.12.2020
Минэнерго начнет погашение долгов по зарплате шахтерам с 20 декабря

Минэнерго начнет погашение долгов по зарплате шахтерам с 20 декабря

13:16 09.12.2020
Украина через 10 лет хочет перейти от традиционной переписи населения к переписи по реестрам - Немчинов

Украина через 10 лет хочет перейти от традиционной переписи населения к переписи по реестрам - Немчинов

20:44 08.12.2020
Франция планирует построить до 2038г атомный авианосец за 7 млрд евро - СМИ

Франция планирует построить до 2038г атомный авианосец за 7 млрд евро - СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Philip Morris подал иск к Украине в международный инвестиционный арбитраж из-за штрафа АМКУ

ДТЭК заявляет об амбиции стать лидером декарбонизации в Украине

Нацбанк рекомендовал банкам реструктуризацию для страдающих от карантина должников до конца апреля-мая

Первый замглавы Минэнерго Буславец написала заявление об отставке

Кабмин выделил Минюсту 103 млн грн из "ковидного фонда" из-за проигрыша международного арбитража вкладчикам Кредитпромбанка

ПОСЛЕДНЕЕ

"Газпром" увеличивает покупку дополнительных транзитных мощностей через Украину на январь по мере снижения долгосрочной брони

УСГ выплатила $1,133 млн за поврежденный в результате взрыва в Бейруте груз зерна

Законодательная коллизия может на несколько месяцев заблокировать легальный рынок электронных сигарет - ЕБА

"Антонов" не претендует на нишу пассажирских самолетов

"Укроборонпром" начал подготовку к корпоратизации

Международные резервы Украины выросли до более чем $28 млрд – глава Совета НБУ

"ДТЭК Нефтегаз" в ближайшие год-два начнет добывать нефть и намерен расширяться за счет участия в аукционах и приобретений

Производство э/э из угля в Украине упадет к 2030 г. на 46%, доля атомной - возрастет с 53% до 57% – прогноз ДТЭК

ДТЭК ожидает в 2023 запуска в Украине системы торговли выбросами и присоединения энергосистемы страны к европейской

Philip Morris подал иск к Украине в международный инвестиционный арбитраж из-за штрафа АМКУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА