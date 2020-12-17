Экономика

13:28 17.12.2020

Рада назначила главу Госгеокадастра главой Минагрополитики

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Рада назначила главу Госгеокадастра главой Минагрополитики

Верховная Рада назначила главу Госгеокадастра Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за назначение Лещенко проголосовали 242 народных депутата при необходимых 226 голосах.

Выступая с трибуны парламента, Лещенко призвал ввести Госводагентство в структуру нового министерства и анонсировал изменения в профильное законодательство для запуска масштабной программы инвестиций в орошение юга Украины.

Премьер-министр Денис Шмыгаль накануне анонсировал восстановление в начале 2021 года в Украине Аграрного министерства.

Лещенко возглавил Госгеокадастр в июне этого года, а до этого с 1 октября 2019 года был уполномоченным президента Украины по земельным вопросам.

Он закончил юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, имеет степень доктора философии в области права. С 2013 года преподает в Университете им.Шевченко.

Теги: #лещенко #минагрополитики #кадры
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