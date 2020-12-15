Курс гривни на межбанке во вторник укрепился до 27,77 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник укрепился до 27,7650 грн/$1 с 28,8475 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их данным, котировки нацвалюты на закрытии торгов составили 27,755-27,775 грн/$1.

Согласно данным Нацбанка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке во вторник укрепился до 27,76 грн/$1 с 27,88 грн/$1 в понедельник.

Регулятор также ослабил курс нацвалюты на 16 декабря – до 27,7590 грн/$1 с 27,8661 грн/$1 накануне.