Экономика

16:08 08.12.2020

Wizz Air планирует в декабре возобновить рейсы из Киева, Львова и Харькова в 10 стран

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Wizz Air планирует в декабре возобновить рейсы из Киева, Львова и Харькова в 10 стран

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air планирует возобновить рейсы из Киева, Львова и Харькова в 19 городов 10 стран мира.

Согласно пресс-релизу компании, обнародованном во вторник, в декабре 2020 года Wizz Air возобновляет перелеты из Киева в Копенгаген, Пардубице, Биллунн, Вену, Краков, Лиссабон, Гамбург, Будапешт, Неаполь, Познань, Братиславу и Катовице.

Из Львова авиакомпания планирует летать в Берлин, Щецин, Братиславу, Пардубице и Вильнюс, а из Харькова - в Краков, Дортмунд, Вену, Гданьск и Вроцлав.

"Возобновление рейсов зависит от решения органов власти оставить или изъять ту или иную страну из списка "зеленой" зоны. Соответственно в таком случае выполнение этих перелетов будет отложено", - отметили в компании.

Если авиакомпания будет вынуждена отменить рейс, клиенты, бронирования которых изменились, автоматически получают 120%-ную компенсацию от начального тарифа, начисленную как WIZZ-кредит, которым можно воспользоваться в течение 24 месяцев с момента отмены рейса. Пассажиры также могут выбрать денежное возмещение.

Wizz Air начала работать в Украине в 2008 году. За прошедший период перевезла более 11 млн пассажиров в/из украинских аэропортов.

Теги: #рейсы #wizz_air
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