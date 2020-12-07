Экономика

14:30 07.12.2020

"Укравтодор" договорился о проведении аудита безопасности на двух развязках на Н-31 в Днепропетровской области

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"Укравтодор" договорился о проведении аудита безопасности на двух развязках на Н-31 в Днепропетровской области

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") по результатам проведения аудита безопасности на двух развязках на Н-31 в Днепропетровской области планирует их усовершенствование с точки зрения безопасности движения, отмечается в сообщении в телеграм-канале агентства.
В "Укравтодоре" отметили, что в 2020 году построено почти 100 км автодороги Н-31,  которая соединяет Киев и Днепр. При этом около 30 км Н-31 были построены в период с 2017 года и некоторые из проектных решений, которые были разработаны в предыдущие годы, основывались на экономии, а не безопасности движения и сейчас требуют доработки.
В частности, Службой автомобильных дорог в Днепропетровской области были определены две проблемные развязки на дороге в Петриковском районе:
- Н-31, км 7 560 - км 9 + 460 - пересечение с улицей Медовой между Петриковкой и Клешенивкой;
- Н-31, км 11 400 - км 12 + 400 - пересечение с дорогой местного значения, участок соединяет села Ивановка и Радостное.
"Одноуровневые транспортные развязки были спроектированыв 2017 году, основные работы выполнены в 2018 году, сейчас движение по ним открыто. Формально проекты участков соответствуют действующим Государственным строительным нормам. Однако, после завершения работ на основном проезде трассы Днепр - Решетиловка эти решения могут создать аварийную опасность", - подчеркнули в "Укравтодоре".
Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области уже заключила договор с ООО "Дорожно - строительный консалтинг" по проведению аудита безопасности развязок, который включает:  проверку обеспечения безопасности дорожного движения; анализ проектных решений, схем дорожного движения, данных учета ДТП;  разработку выводов и рекомендаций относительно мер, которые необходимо предусмотреть для улучшения безопасности дорожного движения на участках дороги; а также  подготовку отчета по Аудиторской проверке по вопросам состояния и обеспечения безопасности дорожного движения на дороге Н-31.
"Результаты аудита станут основой для разработки и внедрения новых проектных решений", - отметили в "Укравтодоре".

Источник: https://t.me/UkravtodorNews/818

Теги: #укравтодор #днепропетровская_область
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