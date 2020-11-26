Экономика

20:35 26.11.2020

Энергосообщество призывает "Нафтогаз" к продаже газа на бирже, глава НАК называет условия

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Энергосообщество призывает "Нафтогаз" к продаже газа на бирже, глава НАК называет условия

"Укргазвыдобування", "дочка" НАК "Нафтогаз Украины", за счет вывода на биржу своего газа обеспечит равный доступ к нему всех участников и может снизить цену на него для потребителей, считает Секретариат Европейского Энергосообщества, но глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявляет о необходимости подготовить рынок во избежание роста долгов перед НАК.

"В результате отмены ПСО (спецобязательств – ИФ) "Укргазвыдобування" потенциально имеет в распоряжении 6,21 млрд. куб. м природного газа в год для прозрачной торговли с равными правами доступа для всех участников рынка, которые конкурируют в сегменте поставок", – говорится в обнародованном в четверг ЕЭС документе по вопросам проектирования рынка газа в Украине.

По мнению Секретариата, отмена ПСО для населения была важным шагом на пути либерализации рынка, но проблемой остается монопольный доступ НАК "Нафтогаз" к основной части национальной газодобычи. Его эксперты считают, что вывод этого газа на биржу позволил бы создать такой же стабильный как TTF или NCG индикатор и определить реальную цену украинского рынка газа.

"Из-за включения в цену собственной добычи цена на украинский газ потенциально может быть ниже цены по индексу TTF или NCG, к которым сейчас привязана Украина", – предполагает Секретариат ЕЭС, считая, что с собственной добычей привязка к TTF или NCG нецелесообразна.

Как отмечается в документе, "Укргазвыдобування" должно иметь свободный доступ к краткосрочному рынку Украинской энергетической биржи (УЭБ) и может выступать мощным маркет-мейкером этого рынка, формирующем стабильные ценовые сигналы в Украине и поддерживающем формирование реальных рыночных маржинальных цен. Кроме того, своей ликвидностью компания усилит интеграционный процесс с европейскими газовыми рынками и создаст хорошо функционирующий газовый хаб в Украине, говорится в документе.

Со своей стороны глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев отметил, что компания уже реализует на УЭБ газ трейдерам и наращивает такие биржевые продажи, но готова продавать его, прежде всего, по предоплате или при наличии банковской гарантии.

"Эта рекомендация выполнена: на УЭБ для трейдеров уже торгуются существенные объемы газа "Нафтогаза". Газсбытам мы предложили как прямые поставки, так и разные биржевые продукты. Единственной значительной преградой является отсутствие предоплаты или банковской гарантии", – написал глава НАК на своей Facebook-странице в четверг.

По его словам, при других условиях биржевая торговля будет возможна, если через центрального клирингового контрагента будет реализован принцип DVP (поставка против платежа). Коболев подчеркнул, что для этого необходимо внести изменения в Кодекс ГТС.

"Сейчас Кодекс фактически говорит: ответственность поставщика газа не ограничена. Потребитель может забрать больше заказанного, а вы должны это закрыть. В такой ситуации DVP не работает, и это базовая проблема украинского рынка газа", – резюмировал глава "Нафтогаза".

Также Секретариат отметил необходимость изменения модели ПСО для теплокоммунэнерго путем внедрения специальных аукционов по примеру тех, которые существуют в рамках ПСО на рынке электроэнергии.

Как говорится в документе, в комплексе с внедрением новой модели ПСО необходимо решить проблему задолженностей в секторе теплокоммунэнерго (ТКЭ). Секретариат считает, что по долгам, возникшим в результате действий регулятора относительно тарифов, может быть предусмотрена компенсация со стороны государства, а задолженность поставщиков по пене может быть списана "Нафтогазом". Что касается долгов населения, то Секретариат рекомендует четко разграничить действительно неплатежеспособных потребителей, защитив их субсидиями, и тех, кто просто уклоняется от оплаты, установив жесткие санкции за нарушение платежной дисциплины.

Теги: #газ #энергетика
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