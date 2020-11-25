Экономика

18:09 25.11.2020

Курс гривни на межбанке в среду ослабился до 28,42 грн/$1

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Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду ослабился до 28,4250 грн/$1 с 28,3475 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их данным, котировки нацвалюты на закрытии торгов составили 28,415-28,435 грн/$1.

Согласно данным Нацбанка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке в среду укрепился до 28,37 грн/$1 с 28,38 грн/$1 во вторник.

Центробанк ослабил курс нацвалюты на 26 ноября – до 28,3816 грн/$1 с 28,3741 грн/$1 накануне.

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