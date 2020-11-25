Экономика

14:51 25.11.2020

Банк Кредит Днепр внедрил для украинского бизнеса прогрессивные инструменты хеджирования валютных рисков

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 Банк Кредит Днепр внедрил прогрессивные инструменты для хеджирования валютных рисков.
«Теперь украинские компании могут оформить форвардные контракты с фиксацией будущего валютного курса по операциям экспорта и импорта товаров или услуг, а также по кредитным договорам о привлечении средств от нерезидентов или  банков», — сообщили в банке о развитии новых инструментов и сервисов. 
Основное преимущество форвардных операций — возможность управлять валютными рисками  в будущем и минимизировать потери от колебаний курса на внутреннем и международном рынках. Помимо этого, форвардные операции позволяют оптимизировать планирование финансовых потоков, гарантировать выполнение параметров бюджетирования, снижают необходимость использования оборотных средств. 
«Форвардные операции —  значительный  шаг, приближающий украинский бизнес к лучшим мировым стандартам. Статистика свидетельствует, что объем сделок с расчетами день в день на мировом валютном рынке значительно уступает объему сделок с использованием инструментов хеджирования», — рассказала в комментарии Оксана Шведа, заместитель председателя Правления Банка Кредит Днепр. 
В зависимости от целей хеджирования банк предлагает компаниям различные инструменты и стратегии минимизации валютных рисков по основным валютам стран – контрагентов внешнеэкономической деятельности.
По состоянию на 01.11.2020 активы банка превышают 10,95 млрд грн., его уставный капитал — 1,28 млрд грн. 
Банк Кредит Днепр входит в ТОП-20 финансовых учреждений Украины по размеру валовых активов (на 01.08.2020) и согласно классификации Национального банка Украины относится к группе банков с частным капиталом. Банк является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц, входит в Независимую ассоциацию банков Украины, является участником международных платежных систем VISA International и MasterСard. 
Украинским рейтинговым агентством IBI-Rating Банку Кредит Днепр присвоен долгосрочный кредитный рейтинг по Национальной рейтинговой шкале uaAA, свидетельствующий о его высокой надежности и кредитоспособности. 
С августа 2020 года Банк Кредит Днепр принадлежит президенту и владельцу группы DCH, известному украинскому бизнесмену Александру Ярославскому. 

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Интерфакс-Украина
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