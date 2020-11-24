Экономика

18:47 24.11.2020

Минфин поднял ставки 5-6-мес. ОВГЗ до 10-10,25% и 12-мес до 10,8% и привлек 11,4 млрд грн

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Минфин поднял ставки 5-6-мес. ОВГЗ до 10-10,25% и 12-мес до 10,8% и привлек 11,4 млрд грн

Министерство финансов Украины на аукционах по размещению гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник существенно повысило ставки размещения и смогло увеличить объем продаж до 11,44 млрд грн с 0,37 млрд грн неделей ранее.

Согласно информации на сайте ведомства, ставка 140-дневных бумаг составила 10% против 7,5% по 119-дневным бумагам три недели назад, а по 189-дневным – 10,25% против 9% по 168-дневным две недели назад.

Помимо того по годичным бумагам доходность была повышена до 10,8% с 10,5% на прошлой неделе, по 27-мес. и по 42-мес. – соответственно до 11,4% и 11,7%, тогда как 36-мес. бумаги неделю назад продавались под 11,1%.

Это позволило Минфину разместить 140-дневные ОВГЗ на 6,96 млрд грн, 189-дневные – на 3,36 млрд грн, годичные – на 0,52 млрд грн, 27-мес. – на 0,41 млрд грн и 42-мес. – на 0,19 млрд грн.

В то же время продавец отклонил относительно небольшие заявки на общую сумму 0,25 млрд грн по номиналу, отказавшись повышать ставку 189-дневных бумаг до 10,5%, годичных – до 11,5% и 27-мес. – до 12%.

Теги: #ставки #минфин
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