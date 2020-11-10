Экономика

22:14 10.11.2020

"Астарта" за 9 мес. получила EUR4,7 млн чистого убытка

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"Астарта" за 9 мес. получила EUR4,7 млн чистого убытка

Чистый убыток агропромхолдинга "Астарта", крупнейшего украинского производителя сахара, за девять месяцев 2020 года составил EUR4,72 млн против EUR1,93 млн чистой прибыли за аналогичный период 2019 года.

Согласно отчету компании на Варшавской фондовой бирже, ее консолидированная выручка снизилась на 10,8% – до EUR290,55 млн, за счет снижения объемов продаж зерновых и соевых продуктов. Экспортные продажи обеспечили половину общей выручки. Показатель EBITDA вырос в 1,5 раз – до EUR81,82 млн, EBITDA маржа с 16% - до 28%. Валовая прибыль увеличилась на 37,9% - до EUR82,37 млн.

Компания отмечает, что за указанный период сахарный сегмент сгенерировал выручку в размере EUR87,1 млн – на уровне показателя января-сентября 2019 года, поскольку средняя цена реализации сахара и объемы практически не изменились. Экспорт сахара в отчетном периоде оценивался в 10 тыс. тонн, учитывая, что мировые цены не стимулировали экспорт из Украины.

Сезон производства сахара 2020 "Астарта" начала в сентябре с запуском пяти сахарных заводов. На сегодняшний день компания произвела 140 тыс. тонн сахара.

Выручка в сегменте растениеводства составила EUR121,29 млн (42% общей выручки), что на 17,8% меньше показателя за девять месяцев 2019 года. Компания связывает это со снижением продаж кукурузы, отмечая, что большая часть урожая зерновых и масличных культур 2019 года была продана к концу прошлого года. Экспортные продажи зерна составили 81% дохода сегмента.

Традиционно в третьем квартале "Астарта" начала уборку поздних культур при посеве озимых. В ноябре компания завершила уборку масличных культур с урожайностью подсолнечника 2,2 т/га (снижение на 24% г/г) и урожайностью сои 2,3 т/га (снижение на 8% г/г). Общий объем производства масличных составил 150 тыс. тонн (снижение на 12% г/г).

В настоящее время "Астарта" убирает кукурузу и сахарную свеклу (собрала 70%), при этом промежуточный средний урожай кукурузы показывает снижение на 20% г/г, а сахарной свеклы - на 13% г/г. В октябре 2020 года компания завершила посев озимых культур: посевные площади озимой пшеницы составили 47 тыс. га, озимого рапса - 7 тыс. га.

Выручка сегмента переработки сои составила EUR53,56 млн, что на 13% меньше показателя за январь-сентябрь 2019 года за счет снижения объемов продаж. Экспорт принес 78% выручки сегмента.

"Астарта" сообщает, что выручка сегмента молочного животноводства выросла составила EUR25,04 млн – на уровне аналогичного периода 2019 года, так как снижение объемов производства на 5% было компенсировано ростом цен.

"Капитальные затраты строго контролировались и составили на уровне EUR10 млн за 9 мес. 2020 года. Эти меры позволили компании погасить еще EUR47 млн ​​банковского долга. В результате чистый долг снизился до EUR175 млн, что соответствует соотношению чистый долг/EBITDA в 1,6х на конец 9 мес. 2020 года. По состоянию на конец отчетного периода "Астарта" соблюдала финансовые ковенанты", - говорится в отчете компании.

"Астарта" – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в восьми областях Украины. В его состав входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком 243 тыс. га и молочные фермы с 25 тыс. голов КРС, семь элеваторов, биогазовый комплекс и завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").

"Астарта" в 2019 году получила EUR1,69 млн чистой прибыли против EUR18,26 млн чистого убытка в 2018 году. Ее выручка выросла на 20,4% – до EUR448,01 млн.

Теги: #астарта #украина
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