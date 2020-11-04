У Украины 3 сценария развития титановой отрасли до 2030г: от падения выпуска концентрата вдвое до его роста всемеро - Институт будущего

Украина может пойти по трем сценариям развития титановой отрасли в следующие 10 лет: при пессимистическом возможно падение выпуска титанового концентрата на 53% к 2030 году по сравнению с 2019 годом, а при наиболее оптимистическом с господдержкой – рост производства в 7 раз, считают в Украинском институте будущего (UIF).

Согласно его презентации в среду в Киеве, первый сценарий – "Стагнация в Украине и экологическая угроза", второе – "Государственное стимулирование" и третий – "Технологический прорыв плюс госстимулирование".

Директор экономических программ UIF Анатолий Амелин пояснил, что в первом сценарии сектор переработки будет стагнировать на минимально возможном уровне, экспорт из Украины сохранит свою сырьевую направленность и высока вероятность экологической катастрофы.

"В случае снижения производства ниже определенного уровня, а для ЗТМК это 6 тыс. тонн губчатого титана в год, наиболее вероятно, произойдет выброс хлора по типу газового взрыва. Могут разорваться трубы, и хлор выйдет в атмосферу. По оценкам участников отрасли, облако хлора может накрыть левый берег Запорожье, часть Никополя и часть Днепра", - такой прогноз содержится в презентации.

В свою очередь второй сценарий предусматривает, что правительство Украины примет Стратегию развития титановой отрасли до 2030 года, в результате реализации которой и набора стимулирующих мер в Украине появятся производства, которые в качестве сырья будут использовать титановую губку и пигмент, вырастет выпуск готовых изделий из титана. Предполагается, что к 2030 году более 80% сырья будет перерабатываться в Украине, а на экспорт поставляться продукция с более высокой добавленной стоимостью, генерируя ежегодно "миллиарды" экспортной выручки и делая титан одним из неформальных брендов Украины в мире.

Как считают в UIF, такое развитие титановой отрасли позволит запустить рост в смежных отраслях, за 10 лет дополнительно сгенерировать около $7 млрд ВВП (тогда как в 2019 вся титановая отрасль Украины оценивалась в $400 млн), более 2000 новых рабочих мест, а госбюджет получит около $1,3 млрд дополнительных поступлений.

Реализация третьего сценария в случае реализации сценария №2 и нахождении прорывной технологии получения металлического титана за счет созданных государством создаст условий притока капитала в отрасль и развития R& D-центров. В UIF утверждают, что в этом сценарии украинские компании смогут выйти на мировые рынки продукции нержавеющей стали и алюминия.

"По сценарию №3, по нашим оценкам, за 10 лет дополнительно будет создано до $100 млрд ВВП (при текущем годовом ВВП Украины $154 млрд). Дополнительные доходы бюджета могут составить $17,7 млрд в период 2021-2030гг", - констатировал Амелин.

Вместе с тем заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый выразил сомнение в значительной господдержке развития титановой отрасли, указав на нехватку финансирования.

"Мы в целом поддерживаем это, но главное – как это сделать? Кроме стратегии должна быть программа. И вообще в Украине стратегия развития промышленности отсутствует – она в разработке. Главная причина – нет технико-экономического обоснования. Вообще, по моему мнению, у нас в Украине сейчас неправильная финансовая политика", - отметил замминистра. Он напомнил, что министерство недавно создано и сейчас работает над стратегией развития и подготовило проект закона о промполитике. По его словам, также готов проект постановления правительства о развитии стратегических отраслей промышленности, в котором указываются металлургическая, горная и химическая отрасли, а 5 ноября на правительственном комитете будет утверждаться проект инвестиционных отраслей.

Немилостивый добавил, что необходимо привлекать как внешних, так и внутренних инвесторов. "Не может быть НДС 20% на оборудование, когда оно еще не введено в эксплуатацию", - подчеркнул замминистра.

В свою очередь генеральный директор компании "Велта" Андрей Бродский напомнил, что когда в конце 2014 года на предприятии произошел пожар из-за поджога, то компания два года восстанавливала производство, не одалживая у государства. И когда в компании решили развиваться дальше – выпускать не концентрат, а уже готовую продукцию, то в Израиле им предложили значительные скидки на покупку земли, инфраструктуру и тд.

"Мы не пошли в Израиль, так как мы - украинская компания, и хотим развиваться здесь. И больший экономический эффект будет здесь. Мы хотим строить новое предприятие и развивать технологии. Но нет стимулирования. И еще вопрос энерготарифов острый. Стимулируют станции к майнингу криптовалют, а не на продажу дешевой электроэнергии. Поэтому мы сейчас проектируем промпредприятие и вынуждены проектировать собственную генерацию – для нас это будет дешевле, чем закупка электроэнергии с рынка", - констатировал гендиректор. По его словам, компания разработала свою технологию получения титана, привлекает ученых, сотрудничает с Институтом титана и КПИ.

"Создали свое конструкторское бюро и сами спроектировали комбинат. Основа – коллектив ученых из Крыма – они не захотели жить на оккупированной территории. Подключаем, сотрудничаем с Институтом титана, КПИ", - отметил топ-менеджер.

Как сообщалось, ООО "ПКФ Велта" с 2012 года ведет добычу и переработку титанового сырья в Кировоградской области на Бирзуловском месторождении. Кроме того, владеет лицензией на промышленную разработку Лекаревского месторождения-аналога. С 2012 по 2019 гг. "Велта" добыла 1 млн тонн ильменита и неоднократно заявляла о своих планах построения вертикально-интернированной группы от добычи сырья до производства конечных изделий из титана.

"Велта" в октябре этого года сообщила о получении от Укрпатента позитивного заключения на патентование "зеленого" метода получения доступного титана по собственной технологии. Инновационный метод получения металлического титана разработан научно-исследовательским центром Velta RD Titan. Новый метод значительно снижает стоимость титана за счет низкой энергоемкости процесса. На полупромышленном участке научно-исследовательского центра по состоянию на начало октября 2020 года было произведено 400 кг титанового сырья, а в октябре заявлялось о планах довести производственная мощность до 250-300 кг титанового порошка в месяц.

В этом году так же запланирован переход к следующему этапу: наработке материала в тоннах для изготовления конечной продукции, тестируется титановый порошок для производства бытовых товаров.