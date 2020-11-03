Рынок новых коммерческих авто в Украине в октябре вырос на 11%

Первичные регистрации новых коммерческих автомобилей (с учетом грузовых) в Украине в октябре выросли на 11% по сравнению с тем же месяцем 2019 года – до 1250 ед., но по сравнению с показателем сентября текущего года сократились на 7,4%, сообщает "Укравтопром".

По данным ассоциации, более четверти этого сегмента авторынка в октябре охватила марка Renault, чьи продажи выросли почти на 40% к октябрю-209 - до 353 авто. На второй строчке рейтинга, как и в октябре-2019, Fiat с регистрацией 135 авто, что на 1,5% больше, чем в прошлом году. Третий результат (против восьмого годом ранее) у Citroen - 105 регистраций, или на 69% больше.

На четвертой позиции рейтинга сразу две марки МАЗ (-5%) и Peugeot (-11%), в зачете которых по 80 новых машин. Замыкает пятерку лидеров Ford с приростом продаж на 23% - до 79 новых коммерческих авто.

С учетом показателей октября, за январь-октябрь 2020 года в Украине зарегистрировано 8965 новых коммерческих авто, что на 9% меньше, чем за тот же период прошлого года.

"Укравтопром" также приводит статистику продаж автобусов в октябре текущего года – они выросли на 11% к октябрю-2019, и на 30,7% к сентябрю-2020 – до 213 ед.

В прошлом месяце вновь сменился лидер этого сегмента – первую строчку занял белорусский МАЗ с регистрацией 66 машин против 28 ед. в октябре прошлого года и 9 ед. в сентябре текущего.

Украинская марка Ataman – на второй строчке с регистрацией 45 автобусов по сравнению с 34 ед. в октябре-2019 и 31 в сентябре-2020, а третье место у Citroen с 32 зарегистрированными автобусами (соответственно 22 ед. и 19 ед.).

Далее расположились автобусы "Богдан" (17 ед. против трех в октябре-2019) и лидер сентября-2020 "Эталон", регистрации которого сократились до 15 ед. против 25 в октябре-2019 и 56 ед. в сентябре-2020.

Как сообщалось со ссылкой на "Укравтопром", в 2019 году рынок новых коммерческих авто в стране сократился на 3% по сравнению с 2018 годом – до 12,4 тыс. ед. В январе 2020 года еще отмечался прирост на 4% к январю-2019, в феврале - на 21%, а в марте на фоне введения карантина уже был отмечен спад на 41,3% к марту прошлого года, и по итогам января-мая рынок коммерческих авто демонстрировал падение на 26%.