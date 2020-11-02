Экономика

16:52 02.11.2020

"Донбассэнерго" призывает Кабмин и НКРЭКУ реализовать ряд безотлагательных мер по стабилизации энергорынка

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"Донбассэнерго" призывает Кабмин и НКРЭКУ реализовать ряд безотлагательных мер по стабилизации энергорынка

ПАО "Донбассэнерго" озвучило первоочередные меры, которые, по его мнению, должны предпринять Кабинет министров, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с целью обеспечения финансовой стабилизации рынка электроэнергии.

Согласно заявлению компании, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", речь идет о необходимости внедрения в сфере энергетики финансовой модели PSO, полном снятии ценовых ограничений на балансирующем рынке, а также об установлении минимальной цены на внутрисуточном рынке (ВСР) на уровне, не ниже цен рынка на сутки вперед (РСВ).

"Украина нуждается в переходе на принципиально иную модель PSO – финансовую, что обеспечило бы экономически обоснованную цену на рынке электрической энергии для всех его участников. ПАО "Донбассэнерго" обращает внимание на тот факт, что финансовая модель PSO предусматривает продажу электроэнергии всеми производителями по свободным ценам на всех сегментах рынка, а прибыль государственных компаний (таких как НАЭК "Энергоатом", ЧАО "Укргидроэнерго") даст возможность через механизм адресной помощи из госбюджета обеспечить доступность электроэнергии для незащищенных слоев населения", ‒ говорится в сообщении "Донбассэнерго".

Согласно расчетам компании, в случае функционирования финансовой модели PSO в октябре 2020 года цена на РСВ формировалась бы на уровне 1400 грн/МВт-ч благодаря повышению спроса на рынке, поскольку поставщики универсальных услуг должны были бы закупать электроэнергию для нужд населения на свободном рынке. Такой уровень цены обеспечил бы покрытие себестоимости производства электроэнергии ТЭС, а "Энергоатом" получил бы прибыль в размере 4,4 млрд грн в месяц, которую можно было бы направить на адресную помощь незащищенным слоям населения.

Кроме того, по мнению "Донбассэнерго", важно предусмотреть полноценную ответственность участников рынка за созданные ими небалансы путем отмены ценовых ограничений на балансирующем рынке. Срочное внедрение этой меры ликвидирует экономические стимулы для участников рынка относительно создания небалансов, существенно повысит их ответственность за соблюдение коммерческих графиков, а также стабилизирует цены на электроэнергию.

"На рынке электрической энергии Украины продолжает оставаться аномальная ситуация с ценообразованием. За последнюю декаду октября средняя цена базовой нагрузки на РСВ едва превысила 1 грн/кВт-ч (а именно, составила 1078,49 грн/МВт-ч). ПАО "Донбассэнерго" в который раз подчеркивает: тепловая генерация продолжает нести колоссальные убытки, поскольку установленный уровень цен на рынке не обеспечивает покрытие затрат энергокомпаний даже на закупку угля", ‒ сказано в тексте заявления.

Как утверждают в компании, одной из причин этого является продажа электроэнергии на внутрисуточном рынке с дисконтом к цене рынка на сутки вперед в 4-5%. В результате возрастает количество желающих продать электроэнергию на РСВ, а затем купить ее на ВСР, заработав на мгновенной операции 5 % прибыли. В настоящее время около половины всего объема электроэнергии, которая продается на РСВ (приблизительно 1,5 ГВт из 3 ГВт), спустя некоторое время покупается на ВСР с дисконтом.

"В Украине цена на электроэнергию на ВСР ниже, чем цена на РСВ, что недопустимо для либерализованных рынков европейских стран. Сложившаяся в нашей стране ситуация свидетельствует о том, что модель работает не на конкурентных экономически обоснованных принципах и является сигналом того, что на рынке происходят масштабные манипуляции. ПАО "Донбассэнерго" выступает за необходимость внедрения регуляторных изменений в части установления минимальной цены купли-продажи электроэнергии на ВСР на уровне не ниже, чем цены на РСВ", ‒ заявляют в компании.

В настоящее время проект перехода энергетической отрасли к финансовой модели PSO находится в стадии разработки в правительстве.

Как сообщалось, энергогенерирующая компания ПАО "Донбассэнерго" в январе-сентябре 2020 года получила чистую прибыль 1,393 млн грн против 69,257 млн грн чистого убытка за аналогичный период 2019 года.

"Донбассэнерго" владеет Старобешевской (расположена на оккупированной территории) и Славянской ТЭС суммарной установленной мощностью 2880 МВт, в т.ч. мощность СлТЭС составляет 880 МВт. В конце марта 2017 года генкомпания заявила о потере контроля над работой Старобешевской ТЭС, а также части структурных единиц, расположенных на временно неподконтрольной территории.

ЧАО "Энергоинвест Холдинг" принадлежит 60,86% акций "Донбассэнерго", еще 25% акций генкомпании принадлежит государству. В настоящее время контроль над компанией принадлежит Максиму Ефимову.

Теги: #донбассэнерго #энергорынок
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