Экономика

09:22 30.10.2020

Apple получила рекордную для IV финквартала выручку, показатели превзошли прогнозы

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Apple получила рекордную для IV финквартала выручку, показатели превзошли прогнозы

Американская Apple Inc. зафиксировала рекордную для четвертого финансового квартала выручку благодаря росту спроса на компьютеры Mac, а также iPad и цифровые сервисы компании в период пандемии коронавируса.

Выручка Apple в минувшем квартале увеличилась, несмотря на снижение продаж iPhone из-за переноса на октябрь старта продаж новой линейки устройств, который традиционно приходится на сентябрь.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее выручка за квартал, завершившийся 26 сентября 2020 года, выросла на 1%, до $64,7 млрд с $64,04 млрд за четвертый квартал предыдущего фингода. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $63,7 млрд.

Чистая прибыль Apple в минувшем квартале уменьшилась до $12,67 млрд, или $0,73 на акцию, по сравнению с $13,68 млрд, или $0,76 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял $0,71 на акцию.

Доход Apple от продажи компьютеров Mac в четвертом финквартале подскочил на 29%, до рекордных $9,032 млрд, сервисная выручка (App Store, Apple Music, Apple Pay и iCloud) увеличилась на 16%, до $14,55 млрд, что также является рекордным показателем.

Продажи iPad принесли Apple доход в размере $6,8 млрд (+46%), носимых устройств и аксессуаров - $7,88 млрд (+21%).

В то же время выручка от продажи iPhone упала на 21%, до $26,44 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали, что выручка Apple от продажи Mac составит $7,82 млрд, iPad - $6,02 млрд, iPhone - $28,08 млрд.

Продажи новой линейки iPhone "стартовали отлично", заявил главный финансовый директор Apple Лука Маэстри в интервью The Wall Street Journal в четверг. "Все, что мы пока наблюдали, особенно в плане iPhone, но также и в других категориях продукции, является очень и очень позитивным".

Продажи Apple в Большом Китае (КНР, Гонконг и Тайвань) в четвертом финквартале сократились на 29%, до $7,95 млрд. Выручка в Северной и Южной Америке увеличилась на 5%, до $30,67 млрд, в Европе - на 13%, до $16,9 млрд, в Японии - на 1%, до $5,02 млрд.

"Отличный четвертый финквартал стал завершением выдающегося финансового года, по итогам которого мы зафиксировали рекордные показатели выручки и прибыли в расчете на акцию, несмотря на исключительно волатильную и сложную экономическую среду", - приводятся слова Маэстри в пресс-релизе Apple.

Годовая выручка Apple увеличилась на 5,5%, до $274,52 млрд, чистая прибыль - на 4%, до $57,41 млрд, прибыль в расчете на акцию - на 11%, до $3,28.

В четвертом финквартале Apple вернула акционерам порядка $22 млрд. Компания выплатит дивиденды в размере $0,205 на акцию по итогам прошедшего квартала.

Акции Apple подешевели на 4,2% на дополнительных торгах в четверг. С начала 2020 года их стоимость выросла на 57%.

Теги: #финрезультат #apple
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