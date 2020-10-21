Кабмин утвердил политику собственности "Нафтогаза" с планом IPO миноритарного пакета

Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил политику собственности НАК "Нафтогаз Украины" с планом IPO миноритарного пакета.

Согласно постановлению, наблюдательному совету компании поручено в трехмесячный срок подать на утверждение Кабмину проект стратегии "Нафтогаза", а Минэкономики – ключевые показатели эффективности деятельности совета.

Политика собственности "Нафтогаза" определяет приоритеты, основные направления деятельности и показатели эффективности компании. В частности, запланированное IPO миноритарного пакета на одной из ведущих фондовых бирж необходимо для получения государством показателя стоимости бизнеса и цены акций НАК, которые будут объективным показателем деятельности компании.