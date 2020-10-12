Экономика

10:22 12.10.2020

Кабмин решил передать здание ГИВЦ "Укрзализныци" Минстратегпрому, профсоюз опасается отключения системы управления поездами

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Кабмин решил передать здание ГИВЦ "Укрзализныци" Минстратегпрому, профсоюз опасается отключения системы управления поездами

Здание "Главного информационно-вычислительного центра" (ГИВЦ) "Укрзализныци", расположенное в центре Киева, передается в сферу управления Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Это закреплено распоряжение Кабинета министров №1192-р от 30 сентября 2020 года.

"ГИВЦ - это "мозг" железной дороги (основные серверы и "железо"), благодаря которому осуществляется управление движением. Если отключить серверы, то остановится система продажи билетов пассажирам, а также никто не сможет сесть в поезд, потому отсканировать билет станет невозможно. Остановка системы управления перевозками более чем на шесть часов приведет к полной остановке поездов на стыках, переходных пунктах и припортовых станциях, что приведет к убыткам бизнеса грузопроизводителей. А "Укрзализныця" за сутки потеряет 150 млн грн", - говорится в сообщении председателя первичной профсоюзной организации ГИВЦ Вадима Москвина.

По его словам, железнодорожники до сих пор не получили официальной позиции своего руководства по этому вопросу, и не знают, куда именно их должны переселить и переселят ли вообще.

Представители профсоюзов ГИВЦ в понедельник проведут мирное шествие к Кабинету министров Украины.

В распоряжении Кабмина Украины указано сообщается, что "Укрзализныця" должна освободить помещение в 30-дневный срок.

Теги: #гивц #укрзализныця #минстратегпром
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