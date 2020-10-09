Экономика

18:05 09.10.2020

ДТЭК назвал обвинения НКРЭКУ в свой адрес давлением на частный бизнес и попыткой переложить отвественность

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ДТЭК назвал обвинения НКРЭКУ в свой адрес давлением на частный бизнес и попыткой переложить отвественность

Энергохолдинг ДТЭК назвал обвинения Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в его адрес давлением на частный бизнес и попыткой переложить ответственность за ситуацию на рынке.

"Прозвучавшие обвинения в адрес ДТЭК со стороны НКРЭКУ – это давление на частный бизнес, который является крупнейшим налогоплательщиком и работодателем. Это попытка регулятора переложить ответственность за невыполнение своих прямых обязанностей и пренебрежение экономическими интересами Украины", – подчеркивается в пресс-релизе ДТЭК в пятницу.

"Мы уверенны, что ГБР даст объективную оценку работе НКРЭКУ", – подчеркнули в компании.

При этом в ДТЭК отметили, что системное административное вмешательство в работу рынка, начавшееся в сентябре 2019 года, оказало негативное влияние на энергетическую отрасль.

Кроме того, со стороны НКРЭКУ, по мнению холдинга, отсутствовала реакция на задокументированные манипуляции трейдеров, наносивших прямой экономический ущерб отечественной генерации, а также умышленно блокируются инициативы по стабилизации работы рынка в угоду частным интересам отдельных трейдеров.

Как сообщалось, ранее в этот день НКРЭКУ заявила, что обратилась в Государственное бюро расследований с заявлением по поводу незаконного влияния группы народных депутатов на деятельность регулятора с целью добиться принятия им незаконных решений.

"Такие действия народных депутатов члены НКРЭКУ связывают с лоббированием интересов энергетического холдинга "ДТЭК", – констатируется в заявлении.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработке и захоронении бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

Теги: #обвинения #дтэк #нкрэку
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