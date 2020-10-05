"Кернел" предложил выкупить евробонды-2022 на сумму до $350 млн за счет новых 5-7 летних

Украинский агрохолдинг "Кернел" планирует разместить еврооблигации на сумму ориентировочно $300-350 млн на срок 5 или 7 лет, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в банковских кругах в понедельник.

Звонки с инвесторами начнутся 6 октября. Организаторы выпуска - JPMorgan, Credit Agricole и Natixis.

Параллельно "Кернел" объявил о выкупе евробондов-22 на сумму до $350 млн. Ранний дедлайн - 19 октября.

"Кернел" - производитель и экспортер подсолнечного масла. Работает в таких бизнес-сегментах, как производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла, растениеводство, экспорт зерновых культур, предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и в портовых терминалах.

Крупнейшим совладельцем "Кернела" через Namsen Ltd является Андрей Веревский с долей 39,97%. Cascade Investment Fund (Каймановы острова), бенефициаром которой выступает экс-депутат парламента Украины Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".