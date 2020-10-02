Экономика

11:02 02.10.2020

Молдова будет хранить запас газа в ПХГ Украины - ОГТСУ

2 мин читать
Молдова будет хранить запас газа в ПХГ Украины - ОГТСУ

Молдова будет хранить запас газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины, сообщил глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Уже начались первые поставки. По словам представителей "Молдовагаз", в течение октября-ноября планируется закачать около 100 млн куб. м газа", - написал он на своей странице в "Фейсбук"

"Вопрос создания запаса газа для Молдовы в Украине мы начали активно прорабатывать еще летом 2019, когда была неопределенность с продолжением транзита через Украину. Подобный запас гарантирует энергетическую безопасность Молдовы и снижает зависимость от единственного поставщика газа. Украина становится гарантом региональной энергетической безопасности!", - отметил Макогон.

Согласно сообщению АО "Молдовагаз" в Facebook, компания начала закачку на хранение природного газа в Украине по Трансбалканскому коридору. Ежедневно планируется передавать от 1,5 до 3 млн куб. м газа для складирования в подземных хранилищах, чтобы использовать его в холодное время года.

"Суммарно, в октябре и ноябре планируется закачать на хранение около 100 миллионов кубометров газа. По необходимости, эти объемы будут поставлены потребителям АО "Молдовагаз" в период с декабря 2020 по февраль 2021 года. Суммарное потребление природного газа правобережной частью Республики Молдова варьируется в пределах 1 миллиарда кубометров в год. Свыше 80% приходятся на холодное время года", - указано в сообщении.

Как сообщалось, Украина вошла в октябрь 2020 года с рекордными 28 млрд куб. м газа запасов в своих ПХГ. По состоянию на 30 сентября запасы достигли 28,054 млрд куб. м, или 90,6% от общей проектной емкости хранилищ, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

В минувший отопительный сезон, длившийся с 1 ноября 2019 года по 26 марта 2020 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 5 млрд 999,57 млн куб. м (с 21 млрд 783,68 млн куб. м до 15 млрд 784,11 млн куб. м).

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснонопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и Вергунское (0,4 млрд куб. м, находится на временно оккупированной территории).

Теги: #макогон #молдова #огтсу #украина #пхг
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:55 02.10.2020
Правоохранители задержали на границе с Молдовой пятерых подозреваемых в подрыве банкомата ПриватБанка

Правоохранители задержали на границе с Молдовой пятерых подозреваемых в подрыве банкомата ПриватБанка

11:08 02.10.2020
Глава "Нафтогаза" допускает заполнение ПХГ Украины в октябре на 100%

Глава "Нафтогаза" допускает заполнение ПХГ Украины в октябре на 100%

09:22 02.10.2020
В Украине 3-й день подряд растет количество заболевших COVID-19: за минувшие сутки - 4633 человек

В Украине 3-й день подряд растет количество заболевших COVID-19: за минувшие сутки - 4633 человек

08:24 02.10.2020
В Ивано-Франковской области число госпитализированными с отравлением остаются 32 человека, 135 - на амбулаторном лечении – ГСЧС

В Ивано-Франковской области число госпитализированными с отравлением остаются 32 человека, 135 - на амбулаторном лечении – ГСЧС

08:06 02.10.2020
В Луганской области продолжается тушение пожаров, наиболее сложная обстановка сложилась в районе Станицы-Луганской и Северодонецка – ГСЧС

В Луганской области продолжается тушение пожаров, наиболее сложная обстановка сложилась в районе Станицы-Луганской и Северодонецка – ГСЧС

07:49 02.10.2020
Российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

07:02 02.10.2020
Шмыгаль с рабочим визитом посетит Луганскую область в пятницу

Шмыгаль с рабочим визитом посетит Луганскую область в пятницу

03:02 02.10.2020
Офис генпрокурора направил в МКС информационное сообщение по пропаганде военной службы среди детей в оккупированном Крыму

Офис генпрокурора направил в МКС информационное сообщение по пропаганде военной службы среди детей в оккупированном Крыму

23:56 01.10.2020
Министры иностранных дел Украины и Канады обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества в секторе безопасности и обороны Украины - МИД

Министры иностранных дел Украины и Канады обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества в секторе безопасности и обороны Украины - МИД

22:02 01.10.2020
Ожидаем от СНБО решения в вопросах экологической безопасности, в частности обеспечения граждан питьевой водой – Зеленский

Ожидаем от СНБО решения в вопросах экологической безопасности, в частности обеспечения граждан питьевой водой – Зеленский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ДАЗ заявил об отражении попытки захвата предприятия

СБУ разоблачила схему закупки "Укрзализныцей" некачественных элементов путей, проводятся обыски

Украина в IV кв.-2020 запланировала 4 аукциона ОВГЗ в долларах, один в евро и еженедельно в гривнях сроком до 4 лет

АМКУ установил сговор при покупке ТРЦ Respublika

ЕС в 2019/20 сезоне занял 67% объема экспорта плодоовощной продукции из Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

IKEA не нашла доказательств использования незаконно заготовленной древесины из Украины

General Motors сократила продажи в США на 10% в III кв

"Укроборонпром" презентовал вице-премьеру стратегию трансформации в 7 отраслевых холдингов

"ГарПок" полностью рассчитался с ВИЭ-генерацией за произведенную в августе электроэнергию

Суд обязал "Кузню на Рыбальском" выплатить 3,3 млн грн Николаевскому судостроительному заводу

ДАЗ заявил об отражении попытки захвата предприятия

Нефтяные цены падают на 4-4,6%, Brent - $40,61 за баррель

СБУ разоблачила схему закупки "Укрзализныцей" некачественных элементов путей, проводятся обыски

Зеленский заявил, что Украина будет развивать атомную энергетику, несмотря на противодействие многих стран

Подорожание сырья и девальвация гривни приведут к повышению цен на хлеб - Ассоциация пекарей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА