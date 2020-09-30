Зеленский подписал закон о введении технического регламента на стройпродукцию на рынке

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении технического регламента на строительную продукцию, который обеспечит имплементацию в законодательство Украины положений регламента Европейского союза относительно качества строительных продуктов.

Как сообщает в среду вечером пресс-служба главы государства, закон "О предоставлении строительной продукции на рынке" № 850-ІХ, который Верховная Рада приняла 2 сентября, имеет целью гармонизации условий функционирования отечественного рынка строительной продукции европейским правилам.

Закон определяет правовые и организационные основы введения в оборот или предоставление строительной продукции на рынке. Устанавливается перечень обязательств участников рынка, и определяются основы декларирования технических показателей строительной продукции.

Также документ устанавливает требования к сооружениям и вводит механизмы обеспечения взаимосвязи нормативных требований к инженерным и конструктивным системам зданий и строительной продукции.

"Закон должен помочь предотвратить попадание фальсификата и опасной продукции на отечественный рынок, а также ввести европейские подходы к размещению на рынке строительной продукции. Кроме того, закон будет способствовать созданию условий для свободного передвижения товаров и услуг на рынке, повышению инвестиционной привлекательности Украины, повышению безопасности и надежности зданий и сооружений, внедрению механизмов обеспечения взаимосвязи нормативных требований к инженерным и конструктивным системам зданий и строительной продукции.

Как сообщалось, работа над законопроектом велась более года при участии отраслевых и профильных ассоциаций. Ранее народный депутат Елена Шуляк поясняла, что имплементация создает предпосылки для деятельности органов, которые будут осуществлять надзор за движением стройматериалов от производителя на строительство.

Закон позволит внедрить комплексную систему проверок стройматериалов на соответствие стандартам качества.