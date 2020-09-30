Экономика

19:57 30.09.2020

Зеленский подписал закон о введении технического регламента на стройпродукцию на рынке

2 мин читать
Зеленский подписал закон о введении технического регламента на стройпродукцию на рынке

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении технического регламента на строительную продукцию, который обеспечит имплементацию в законодательство Украины положений регламента Европейского союза относительно качества строительных продуктов.

Как сообщает в среду вечером пресс-служба главы государства, закон "О предоставлении строительной продукции на рынке" № 850-ІХ, который Верховная Рада приняла 2 сентября, имеет целью гармонизации условий функционирования отечественного рынка строительной продукции европейским правилам.

Закон определяет правовые и организационные основы введения в оборот или предоставление строительной продукции на рынке. Устанавливается перечень обязательств участников рынка, и определяются основы декларирования технических показателей строительной продукции.

Также документ устанавливает требования к сооружениям и вводит механизмы обеспечения взаимосвязи нормативных требований к инженерным и конструктивным системам зданий и строительной продукции.

"Закон должен помочь предотвратить попадание фальсификата и опасной продукции на отечественный рынок, а также ввести европейские подходы к размещению на рынке строительной продукции. Кроме того, закон будет способствовать созданию условий для свободного передвижения товаров и услуг на рынке, повышению инвестиционной привлекательности Украины, повышению безопасности и надежности зданий и сооружений, внедрению механизмов обеспечения взаимосвязи нормативных требований к инженерным и конструктивным системам зданий и строительной продукции.

Как сообщалось, работа над законопроектом велась более года при участии отраслевых и профильных ассоциаций. Ранее народный депутат Елена Шуляк поясняла, что имплементация создает предпосылки для деятельности органов, которые будут осуществлять надзор за движением стройматериалов от производителя на строительство.

Закон позволит внедрить комплексную систему проверок стройматериалов на соответствие стандартам качества.

Теги: #стройпродукция #техрегламент #закон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:15 30.09.2020
Рада приняла в целом законопроект об электронных коммуникациях с учетом универсальной услуги доступа к интернет и голосовой связи

Рада приняла в целом законопроект об электронных коммуникациях с учетом универсальной услуги доступа к интернет и голосовой связи

13:55 30.09.2020
Принятие законопроекта о внутреннем водном транспорте важно для реализации ассоциации Украины с ЕС - посол ЕС в Украине

Принятие законопроекта о внутреннем водном транспорте важно для реализации ассоциации Украины с ЕС - посол ЕС в Украине

11:12 30.09.2020
Рада одобрила возвращение "пакета малыша" в помощь родителям новорожденных

Рада одобрила возвращение "пакета малыша" в помощь родителям новорожденных

10:19 28.09.2020
КС 29 сентября рассмотрит дело о конституционности закона о рынке земли

КС 29 сентября рассмотрит дело о конституционности закона о рынке земли

20:33 22.09.2020
Разумков считает маловероятным принятие нового закона "О столице" до местных выборов

Разумков считает маловероятным принятие нового закона "О столице" до местных выборов

20:30 22.09.2020
Разумков считает маловероятным принятие нового закона "О столице" до местных выборов

Разумков считает маловероятным принятие нового закона "О столице" до местных выборов

19:02 22.09.2020
Зеленский подписал закон, усиливающий ответственность за незаконное завладение транспортным средством

Зеленский подписал закон, усиливающий ответственность за незаконное завладение транспортным средством

22:03 21.09.2020
Зеленский подписал закон о государственных портфельных гарантиях

Зеленский подписал закон о государственных портфельных гарантиях

19:50 21.09.2020
Зеленский подписал закон об обеспечении оздоровления и отдыха детей, требующих особого внимания и поддержки

Зеленский подписал закон об обеспечении оздоровления и отдыха детей, требующих особого внимания и поддержки

12:48 19.09.2020
Зеленский подписал закон об отмене "справки о судимости" при регистрации кандидатов на местных выборах

Зеленский подписал закон об отмене "справки о судимости" при регистрации кандидатов на местных выборах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Дочка" Beijing Xinwei и DCH подали обновленную заявку в АМКУ на покупку "Мотор Сичи"

Украина входит в октябрь с рекордными 28 млрд куб. м газа запасов в ПХГ

МАУ прекращает деятельность своих подразделений в Туркменистане, Узбекистане и Беларуси

Украина занимает ведущие позиции по показателям банковской системы среди стран СНГ – S&P

Экспериментальный проект по тестированию должностных лиц украинской таможни пройдет в три этапа – Минфин

ПОСЛЕДНЕЕ

"Дочка" Beijing Xinwei и DCH подали обновленную заявку в АМКУ на покупку "Мотор Сичи"

Минэкономики допускает W-образную траекторию экономики при усилении карантина

Минэкономики планирует разрешить экспорт купажей коньяков из Украины

Цены на нефть изменяются разнонаправленно, Brent торгуется на уровне $40,79 за баррель и завершает месяц в минусе

"Укравтодор" сообщает о завершении ремонта моста на автодороге Н-30 через р. Чингул

Украина входит в октябрь с рекордными 28 млрд куб. м газа запасов в ПХГ

МАУ прекращает деятельность своих подразделений в Туркменистане, Узбекистане и Беларуси

Intertop Ukraine планирует перевести на "РРО в смартфоне" все магазины

Украина занимает ведущие позиции по показателям банковской системы среди стран СНГ – S&P

"Укрэнерго" и "ГарПок" в ближайшее время полностью рассчитаются за "зеленую" электроэнергию за август- Минэнерго

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА