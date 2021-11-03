Экономика

18:01 03.11.2021

Кабмин отложил введение техрегламента требований к сжиженному газу до 5 ноября 2022 г.

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Кабмин отложил введение техрегламента требований к сжиженному газу до 5 ноября 2022 г.

Кабинет министров на своем заседании в среду отложил введение в действие технического регламента относительно требований к сжиженному газу для автомобильного транспорта, коммунально-бытового потребления и промышленных целей, который был утвержден постановлением правительства №667 от 29 июля 2020 года.

"Целью принятия проекта постановления является обеспечение бесперебойных поставок (введение в обращение и предоставление на рынок) сжиженного газа субъектами хозяйствования, которые осуществляют импорт и производство сжиженного газа", -- указано в пояснительной записке к проекту соответствующего постановления Кабмина, подготовленной Министерством энергетики.

Как пояснили в Минэнерго, документ предусматривает внедрение нового срока относительно серийного производства сжиженного газа, а также уточнение сроков и определений, что позволит избежать разных толкований положений технического регламента.

"В случае принятия постановления будут обеспечены бесперебойные поставки потребителям сжиженного газа и отсутствие ценовых колебаний", -- утверждают в министерстве.

Кроме того, как считают в Минэнерго, принятие документа позволит снизить риски остановки хозяйственной деятельности компаний, которые производят и поставляют сжиженный газ в Украину.

Теги: #техрегламент #кабмин
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