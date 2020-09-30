Экономика

17:18 30.09.2020

Intertop Ukraine планирует перевести на "РРО в смартфоне" все магазины

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Intertop Ukraine планирует перевести на "РРО в смартфоне" все магазины

 Intertop Ukraine планирует перевести на программные регистраторы расчетных операций (РРО) - "РРО в смартфоне" - все магазины, на данный момент использует в качестве "программной кассы" приложение Checkbox в двух магазинах, сообщила директор по развитию Intertop Ukraine Наталья Андрющенко.

"Мы заинтересованы в этой инновации во всех розничных магазинах, воспользуемся возможностью и в ближайшее время постепенно переведем все РРО в ПРРО", - сказала она в эксклюзивном комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, год назад компания согласилась принять участие в разработке и тестировании продукта Checkbox.

"Его "Интертоп" использует бесплатно на протяжении полугода, дальше - по договоренности. Уже имеем договоренности о существенной скидке для запуска продукта на группу компаний МТІ", - отметила Андрющенко.

Intertop Ukraine устанавливает ПРРО на ноутбуках и моноблоках.

"В разработке мини-устройство, которое объединит РРО, Pos-терминал и принтер. Продавец сможет в зале расчитать клиента", - сказала Андрющенко.

Она также рассказала, что на этапе запуска первого ПРРО были некоторые сбои, в частности не удавалось зарегистрировать кассира, однако эти проблемы были устранены. Говоря о планах дальнейшего усовершенствования в компании указали на отсутствие функции передачи чеков онлайн.

"Но над этим работают и в ближайшее время покупатели смогут получать чеки или на смартфоны, или на электронную почту", - указала топ-менеджер.

Как сообщалось, с 2021 года РРО станет обязательным для определенный видов деятельности второй-четвертой групп физлиц-предпринимателей. Для упрощения и удешевления работы с кассовыми аппаратами был запущен программный РРО, который можно установить в любой гаджет.

Министерство финансов и Государственная налоговая служба в августе запустили бесплатный ПРРО, а параллельно с ним появились платные приложения. В частности, коммерческий проект программных касс Checkbox запустил сооснователь monobank Дмитрий Дубилет.

По данным Госналоговой на 9 сентября, свыше 600 субъектов хозяйствования зарегистрировали почти 34 тыс. ПРРО и провели по ним почти 19 млн чеков.

Теги: #intertop #рро
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