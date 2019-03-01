Intertop Ukraine откроет первый в Украине The North Face, еще 8 магазинов в киевском ТРЦ River Mall

ООО "Интертоп Украина" (Киев), основанное холдингом МТI, планирует открыть первый в Украине монобрендовый магазин американского outdoor-бренда The North Face и еще восемь магазинов - в строящемся в Дарницком районе столицы торгово-развлекательном центре (ТРЦ) River Mall общей площадью 140 тыс. кв. м.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ТРЦ River Mall, общая площадь магазинов "Интертоп Украина" в объекте составит 1,3 тыс. кв. м.

"Компания Intertop Ukraine открывает в ТРЦ River Mall первый монобрендовый магазин легендарного американского бренда The North Face и еще восьми магазинов, среди которых - такие известные международные бренды, как Armani Exchange, Napapijri, Marc O'Polo, Ecco, Skechers, Geox, Timberland, а также магазин для всей семьи Intertop", - говорится в сообщении.

Согласно ему, магазин The North Face станет первым в Украине монобрендовым магазином в портфеле компании "Интертоп Украина". В нем будет представлена мужская и женская линейка, а также аксессуары.

"По состоянию на конец января 2019 года процесс проектирования магазинов находится на стадии завершения. В ближайшее время компания готова выйти на ремонтно-строительные работы. Открытие магазинов запланировано одновременно с официальным открытием ТРЦ River Mall (весной текущего года – ИФ)", - рассказали в ТРЦ.

По данным его пресс-службы, все магазины компании "Интертоп Украина" в объекте будут представлены в новых концепциях. Кроме того, будет действовать система мультиканальных продаж, включая возможность резерва товара, pick up-сервис и адресную доставку.

Компания "Интертоп Украина" основана международным торговым холдингом MTI, одним из крупнейших дистрибуторов компьютерной и оргтехники в Украине.

ООО "Интертоп Украина" развивает 114 магазинов в 52 городах Украины, включая крупнейшую в стране сеть магазинов обуви Intertop, а также магазины обуви и бутики одежды ведущих мировых брендов. Штат сотрудников компании на начало 2019 года - 1,6 тыс. чел.

Строительство МФК River Mall по ул. Днепровская Набережная, 10 в густонаселенном Дарницком районе Киева началось в 2015 году. Общая площадь проекта - 140 тыс. кв. м, арендная - более 62,200 тыс. кв. м. В состав комплекса входит ТРЦ (54,6 тыс. кв. м), бизнес-центр (4,5 тыс. кв. м), аквапарк (4 тыс. кв. м), многоуровневый наземный и подземный паркинги на 1550 машиномест.

Открытие ТРЦ River Mall запланировано на весну 2019 года. Якорными арендаторами станут магазины группы Inditex, сеть супермаркетов "Сільпо", кинотеатр "Планета Кино" с IMAX, развлекательный центр Papashon. Особенностью проекта станет фудкорт и ивент-зона с открытой террасой и видом на Днепр.