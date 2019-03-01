Экономика

12:11 01.03.2019

Intertop Ukraine откроет первый в Украине The North Face, еще 8 магазинов в киевском ТРЦ River Mall

2 мин читать
Intertop Ukraine откроет первый в Украине The North Face, еще 8 магазинов в киевском ТРЦ River Mall

ООО "Интертоп Украина" (Киев), основанное холдингом МТI, планирует открыть первый в Украине монобрендовый магазин американского outdoor-бренда The North Face и еще восемь магазинов - в строящемся в Дарницком районе столицы торгово-развлекательном центре (ТРЦ) River Mall общей площадью 140 тыс. кв. м.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ТРЦ River Mall, общая площадь магазинов "Интертоп Украина" в объекте составит 1,3 тыс. кв. м.

"Компания Intertop Ukraine открывает в ТРЦ River Mall первый монобрендовый магазин легендарного американского бренда The North Face и еще восьми магазинов, среди которых - такие известные международные бренды, как Armani Exchange, Napapijri, Marc O'Polo, Ecco, Skechers, Geox, Timberland, а также магазин для всей семьи Intertop", - говорится в сообщении.

Согласно ему, магазин The North Face станет первым в Украине монобрендовым магазином в портфеле компании "Интертоп Украина". В нем будет представлена мужская и женская линейка, а также аксессуары.

"По состоянию на конец января 2019 года процесс проектирования магазинов находится на стадии завершения. В ближайшее время компания готова выйти на ремонтно-строительные работы. Открытие магазинов запланировано одновременно с официальным открытием ТРЦ River Mall (весной текущего года – ИФ)", - рассказали в ТРЦ.

По данным его пресс-службы, все магазины компании "Интертоп Украина" в объекте будут представлены в новых концепциях. Кроме того, будет действовать система мультиканальных продаж, включая возможность резерва товара, pick up-сервис и адресную доставку.

Компания "Интертоп Украина" основана международным торговым холдингом MTI, одним из крупнейших дистрибуторов компьютерной и оргтехники в Украине.

ООО "Интертоп Украина" развивает 114 магазинов в 52 городах Украины, включая крупнейшую в стране сеть магазинов обуви Intertop, а также магазины обуви и бутики одежды ведущих мировых брендов. Штат сотрудников компании на начало 2019 года - 1,6 тыс. чел.

Строительство МФК River Mall по ул. Днепровская Набережная, 10 в густонаселенном Дарницком районе Киева началось в 2015 году. Общая площадь проекта - 140 тыс. кв. м, арендная - более 62,200 тыс. кв. м. В состав комплекса входит ТРЦ (54,6 тыс. кв. м), бизнес-центр (4,5 тыс. кв. м), аквапарк (4 тыс. кв. м), многоуровневый наземный и подземный паркинги на 1550 машиномест.

Открытие ТРЦ River Mall запланировано на весну 2019 года. Якорными арендаторами станут магазины группы Inditex, сеть супермаркетов "Сільпо", кинотеатр "Планета Кино" с IMAX, развлекательный центр Papashon. Особенностью проекта станет фудкорт и ивент-зона с открытой террасой и видом на Днепр.

Теги: #киев #intertop #украина #открытие #ритейл
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:16 01.03.2019
ЕС ожидает больших усилий Украины для борьбы с коррупцией в оборонном секторе

ЕС ожидает больших усилий Украины для борьбы с коррупцией в оборонном секторе

13:01 01.03.2019
Размещение ракет в Украине обернется катастрофой для ее государственности - Лукашенко

Размещение ракет в Украине обернется катастрофой для ее государственности - Лукашенко

12:55 01.03.2019
Лукашенко прогнозирует победу Порошенко на выборах президента Украины

Лукашенко прогнозирует победу Порошенко на выборах президента Украины

12:06 01.03.2019
Климкин в Одессе примет участие в форуме по безопасности в Черноморском регионе

Климкин в Одессе примет участие в форуме по безопасности в Черноморском регионе

11:39 01.03.2019
На выплату субсидий наличными в марте направят почти 5,7 млрд грн – министр соцполитики

На выплату субсидий наличными в марте направят почти 5,7 млрд грн – министр соцполитики

11:26 01.03.2019
Тимошенко: Мы должны объединяться, чтобы освободить Украину от коррупционной системы

Тимошенко: Мы должны объединяться, чтобы освободить Украину от коррупционной системы

11:23 01.03.2019
Монетизированные субсидии составят от 0 до 24 тыс. грн, сумму будут определять индивидуально – Рева

Монетизированные субсидии составят от 0 до 24 тыс. грн, сумму будут определять индивидуально – Рева

11:13 01.03.2019
Война РФ против Украины за 5 лет унесла жизни 13 тысяч украинцев, из которых 3 тысячи военнослужащих – Турчинов

Война РФ против Украины за 5 лет унесла жизни 13 тысяч украинцев, из которых 3 тысячи военнослужащих – Турчинов

10:58 01.03.2019
Водитель украинского автобуса погиб, двое пассажиров ранены в ночном ДТП в Польше

Водитель украинского автобуса погиб, двое пассажиров ранены в ночном ДТП в Польше

10:36 01.03.2019
С 15 марта возобновляется регулярное авиационное сообщение с Ужгородом – Порошенко

С 15 марта возобновляется регулярное авиационное сообщение с Ужгородом – Порошенко

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Госбанки в 2018г реструктуризировали проблемные кредиты на 20,906 млрд грн - Минфин

Гуайдо может выплатить апрельский транш по связанным с американской Citgo облигациям PDVSA

НБУ намерен пересмотреть критерии определения системно важных банков

Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" из-за невыполнения решения арбитража увеличился почти на $200 млн

Украина в январе увеличила добычу газа на 2,4%

ПОСЛЕДНЕЕ

Госбанки в 2018г реструктуризировали проблемные кредиты на 20,906 млрд грн - Минфин

Гуайдо может выплатить апрельский транш по связанным с американской Citgo облигациям PDVSA

НБУ намерен пересмотреть критерии определения системно важных банков

Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" из-за невыполнения решения арбитража увеличился почти на $200 млн

Промышленники обратились к премьеру и ведомствам отозвать проекты решений о повышении ж/д тарифов

Украина в январе увеличила добычу газа на 2,4%

Промышленники обратились к премьеру и ведомствам отозвать проекты решений о повышении ж/д тарифов

Brent продолжает дешеветь, WTI перешла к росту

В суд направлено дело относительно троих сотрудников "Киевавтодора" и коммерческого подрядчика, которые незаконно завладели 8 млн грн госсредств

Счета ЭМСС арестованы в 10 банках для исполнения решения суда о погашении долга перед "ДТЭК Высоковольтные сети"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА